Dr. Detlef Michael Ringbeck und Dr. Michael Stoltz (links) werben für das Gesundheitsgespräch in Marienmünster und möchten eine Verbesserung der palliativen Versorgung erreichen. Foto: Köster

Von Jürgen Köster

Bad Driburg/Marienmünster(WB). »Die Palliativmedizin hat nicht den Stellenwert, den sie im Kreis Höxter haben müsste«, ist Dr. Detlef Michael Ringbeck überzeugt. Auch vor diesem Hintergrund macht er sie zum Thema beim nächsten Gesundheitsgespräch in Marienmünster, »Medizin in der Abtei«, am Mittwoch, 4. September, um 17 Uhr.