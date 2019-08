Die in der Region einmalige Mischung aus bayerische Lebensart und Fußball stehen am 14. September im Mittelpunkt im Burgstadion Dringenberg. Foto: SV Dringenberg

Bad Driburg-Dringenberg (WB). »O’zapft is« heißt es wieder am Samstag, 14. September, im Festzelt und auf dem Open-Air-Gelände am Burgstadion in Dringenberg. Dann startet der traditionelle Bayerische Abend.

Wie auf den Münchner Wiesn können die Gäste bei bayerischen Spezialitäten und dem originalen Wiesnbier sowie Weizenbier vom Fass einen stimmungsvollen Tag erleben. Zusätzlich gibt es auch wieder eine Bar mit leckeren Longdrinks. Umrahmt wird das Oktoberfest von einigen sportlichen Höhepunkten: Um 16 Uhr gibt es das Bezirksliga-Spiel zwischen dem SV Dringenberg und dem SV Atteln. Im Anschluss folgt um 18 Uhr ein Alte-Herren Turnier.

Musik zum Mitschunkeln

Abends geht es munter weiter: Zunächst sorgt die Blaskapelle »Böhmische Eggeländer« für zünftige Bayerische Musik zum Mitschunkeln. Um 22 Uhr startet dann die große Wiesn-Gaudi mit der Partyband »Sunlight Garden«. Mit stimmungsvollen Liedern und Partyhits will die Band für beste Laune und eine volle Tanzfläche sorgen. Erneut sind wieder alle Gäste aufgerufen, in Dirndl und Lederhosen für Wiesn-Atmosphäre zu sorgen. Ein Höhepunkt ist die Wahl zum »Mr. und Mrs. Bayerischer Abend«. Erneut können sich die Paare in zünftigen Bayerischen Spielen duellieren und so den Sieger ermitteln. Für die Siegerpaare gibt es attraktive Preise. Ein »Pre-Opening« mit Fassbieranstich gibt es bereits am Freitag, 13. September, ab 19 Uhr mit dem B-LigaDuell zwischen dem SV Dringenberg II und dem VfR Borgentreich II.