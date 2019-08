Christiane Seemer (Driburg Therme) und Thomas Pottmeier (AOK NordWest) gaben den Startschuss für 337 Aktive. Foto: AOK/hfr Christiane Seemer (Driburg Therme) und Thomas Pottmeier (AOK NordWest) gaben den Startschuss für 337 Aktive. Foto: AOK/hfr

Dichtes Gedränge herrschte vor der Driburg Therme, bevor Christiane Seemer, Geschäftsführerin der Driburg Therme, und AOK-Teamleiter Vertrieb Thomas Pottmeier am Freitag um 18.30 Uhr das Startsignal gaben und sich die Läuferschar auf den Rundkurs machte. »Wir haben es erneut geschafft, die Menschen in Bad Driburg und Umgebung in Bewegung zu bringen und sie für mehr Fitness und Ausdauer zu begeistern. Dabei stand der Spaß und die Freude an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrund – für die Gesundheit und ein gutes Betriebsklima«, sagte Pottmeier.

Hoch her ging es am Freitagabend vor der Driburg Therme. Bis unmittelbar vor dem Start wurden noch Anmeldungen entgegen genommen. Nach einem gemeinsamen Warm-Up gingen 337 Läuferinnen und Läufer an den Start und wurden von ihren Arbeitskollegen, Familienangehörigen und Gästen kräftig angefeuert. Die Zuschauer sorgten für eine tolle Stimmung auf der Laufstrecke. Nach dem Lauf klang die Veranstaltung bei gutem Laufwetter auf dem Gelände der Driburg Therme aus.

Am teilnehmerstärksten waren die Lebenshilfe Brakel mit 42 Laufteams und die Evangeliums-Christengemeinde Bad Driburg mit sieben Laufteams.

Die Organisatoren des AOK-Firmenlaufes, AOK NordWest und Driburg Therme, zeigten sich zufrieden mit dem gelungen Ablauf der Veranstaltung und freuen sich bereits jetzt auf den nächsten AOK-Firmenlauf Driburg im kommenden Jahr.