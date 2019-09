Einige Mitstreiter schnitten Kartons zu Plakatpappen zurecht und malten sie weiß an. Andere dachten sich ansprechende Botschaften aus und brachten sie auf den Plakaten an. Wieder andere besorgten Besenstiele als Stäbe für die Plakate. Handzettel, Poster und Flyer zum Verteilen wurden gemeinsam entworfen und in Druck gegeben.

Die Mitglieder und Freunde der Selbsthilfegruppe hoffen, dass am Samstag, 14. September, viele mobile Bad Driburger und Gäste sich an der »Haltestelle« Am Hellweg 2 versammeln und am Umzug durch die Innenstadt teilnehmen. Der Zug geht vom Hellweg über die Schulstraße zur Pyrmonter Straße, von dort in die Lange Straße bis hinunter zum Rathausplatz.

Ein Kilometer lange Strecke

Dort endet die rund einen Kilometer lange Strecke. Die Bad Driburger Naturparkquellen versorgen die Teilnehmer hier mit einer Erfrischung und die Firma Goeken backen hält einen Snack bereit. Bei Regen endet der Umzug im Foyer des Rathauses.

Eingeladen ist alles, was Rollen hat und jeder, der sich darauf fortbewegt, Rollifahrer, pflegende Angehörige, Schwestern und Pfleger aus den Pflegeeinrichtungen, Kurgäste mit Begleitpersonen und mobile Bürger. Die Rolli-Demo soll laut Stefan Deppe, dem Sprecher der Gruppe, in erster Linie Spaß machen. Gemeinsame Unternehmungen sollen Menschen mit und ohne Behinderungen in der Stadt zusammenbringen.

Die Selbsthilfegruppe möchte zeigen, dass es selbstverständlich ist, Menschen zu helfen, die sich selbst nicht oder nur eingeschränkt helfen können. Die Barrierefreiheit, die ungehinderte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, ist für sie ebenso selbstverständlich, und die Gruppe hofft, dass sie durch die Rolli-Demo zu mehr Verständnis in der Bevölkerung beitragen kann. Infos unter: www.probarrierefrei.de