Die Rettungswache (vorn) ist seit einigen Monaten in Betrieb. An der Einfahrt (oben) zum Gewerbegebiet Süd herrscht besonders zu Stoßzeiten viel Verkehr. Foto: Frank Spiegel

Besonders zu Stoßzeiten morgens und abends herrsche in der Zufahrt zum Gewerbegebiet viel Verkehr. Allein beim Integrationsunternehmen »Integ« seien 700 Menschen beschäftigt, die teilweise mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreisen würden und von der Bushaltestelle einmal über die L954 gehen müssten.

Viel Verkehr

»In der Vergangenheit ist es an der Kreuzung schon öfter zu Unfällen, mitunter sogar zu schweren Unfällen gekommen. Die Kreuzung ist gefährlich, vor allem auch in der dunklen Jahreszeit, und eine Geschwindigkeitsbegrenzung könnte an diesem Knotenpunkt wirklich Abhilfe schaffen«, ist Cillessen überzeugt.

Darüber hinaus seien im Gewerbegebiet zwei Busunternehmen ansässig. Das und der Anlieferverkehr sorgten dafür, dass dort auch viele Lastwagen unterwegs seien.

Rettungswache ansässig

Er führt außerdem an, dass seit einigen Wochen die Rettungswache des Kreises im Gewerbegebiet sitzt und auch Rettungswagen die Kreuzung zur Auffahrt nutzen müssten. »Ich bin der Meinung, dass endlich etwas getan werden muss, um die Fahrt in das Industriegebiet sicherer zu machen. Schon mehrmals wurde versucht, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer an der Kreuzung zum Industriegebiet einzuführen. Ich kann nicht verstehen, warum dies immer noch nicht passiert ist«, sagt Cillessen.

Antrag gestellt

Seinen Angaben zufolge hatten die Grünen bereits einen entsprechenden Antrag gestellt, eine Begehung mit Straßen NRW habe auch schon stattgefunden. Seitdem sei allerdings nichts passiert.