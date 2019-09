»Wir sehen die Stadt Bad Driburg in der Pflicht, auf ihren eigenen Flächen vorbildlich voranzugehen und im eigenen Verantwortungsbereich alles zu tun, dem anhaltenden Artensterben entgegenzuwirken«, sagt Irene Büttner, Vorstandsmitglied der BUND-Kreisgruppe Höxter.

Mehr Lebensraum für Insekten

Die Kreisgruppe wollte neben einem Glyphosatverbot und einem damit verbundenen reduzierten Einsatz von Pestiziden und Herbiziden insgesamt auch erreichen, dass die Stadt in Pachtverträgen künftig verbindlich festschreibt, dass die Landwirte eine mindestens dreigliedrige Fruchtfolge einhalten müssen und darüber hinaus »qualitativ hochwertige, mehrjährige Blühstreifen entlang der Ackerränder« anlegen müssen. So sollte mehr Lebensraum für Insekten entstehen.

»Dass der Ausschuss mehrheitlich die Anregungen in allen Punkten vollständig ablehnt zeigt, welch dicke Bretter in dieser Stadt zu bohren sind«, wird Irene Büttner in einer Pressemitteilung des BUND zitiert. Die Verwaltung selbst habe in ihrer Verwaltungsvorlage den Ausschluss von Glyphosat als ökologisch wünschenswert bezeichnet und darin einen positiven Effekt gesehen, so der Umweltverband weiter.

In der Tat steht dieser Passus in der von Baudezernent Martin Kölczer unterzeichneten Vorlage für den Umweltausschuss. Kölczer weist aber auch darauf hin, dass durch das Glyphosatverbot »eine deutliche Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden und Herbiziden im Stadtgebiet sicher nicht erreicht werden kann«.

Zudem sei es schwierig zu beurteilen, welche Auswirkungen ein Glyphosatverbot auf die Pachterlöse habe und welche Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft alternativ zum Einsatz kämen. Darüber hinaus führt er auch an, dass ein positiver Beschluss über den BUND-Antrag bestenfalls symbolischen Charakter haben könne, da die Verwaltung keinesfalls dazu in der Lage sei, die vorgeschlagenen Auflagen in den Pachtverträgen zu kontrollieren.

Auflagen sind nicht zu kontrollieren.

Die Stadt Bad Driburg hat verhältnismäßig geringe 2,8 Hektar Ackerfläche, verteilt auf vier Schläge in Reelsen, Pömbsen, Herste und Kühlsen, an Landwirte verpachtet.

Die Politiker im Umweltausschuss begründeten die Ablehnung des BUND-Antrages auch damit, dass die Bundesregierung Glyphosat ab 2024 ohnehin verbietet. »Man muss nicht noch mehr Vorschriften machen«, so Rainer Pirsig (CDU). Sein Fraktionskollege Dieter Legge ging sogar noch weiter: »Glyphosat wird noch gebraucht«, wies der Gärtnermeister auf mangelnde Alternativen hin und bringt damit den BUND gegen sich auf.

»Bad Driburg erweist sich in dieser Frage als eine der rückwärtsgewandtesten Kommunen in NRW«, kontert Ralf Bilke, Agrarreferent des BUND. Der Landesverband und seine örtlichen Gruppen seien landesweit mit einer Vielzahl von Kommunen darüber im Austausch, wie diese die Bewirtschaftung ihrer eigenen in der Regel an Landwirte verpachteten Flächen künftig umweltgerechter gestalten können. Dass man dabei »mit gutem Willen« zu Verbesserungen kommen könne, zeigten etliche Städte in NRW. So hätten Städte wie Herford, Dortmund, Neuss und Oberhausen inzwischen Beschlüsse zu Glyphosatausstieg, Blühstreifen oder anderen Maßnahmen gefasst.