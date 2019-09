Von Frank Spiegel

Gerade zu Beginn der Erkrankung sei die Diagnose schwierig. Darmstörungen oder Schmerzen zum Beispiel könnten auf Parkinson deuten – oder etwas anderes. »Es kommt vor, dass ein Orthopäde einen Patienten komplett untersucht und nichts findet – und dann ist es Parkinson«, nennt die Medizinerin ein Beispiel.

Schwierige Diagnose

Sie hatte die Idee, in Bad Driburg eine Selbsthilfegruppe für Betroffene zu gründen. »Die nächsten Gruppen sind in Paderborn oder Höxter. Das ist für die Menschen aus Bad Driburg und Umgebung zu weit«, erläutert Roswitha Guthölter. Im März wurde mit Unterstützung des Selbsthilfebüros des Kreises Höxter in der Klinik Dreizehnlinden die Selbsthilfegruppe Parkinson gegründet. »Von Beginn an war die Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige sehr gut besucht mit über 20 Betroffenen«, freut sich die Chefärztin über die Resonanz.

In der Gruppe gebe es die Gelegenheit Erfahrungen auszutauschen, die die unterschiedlichen Themen betreffen könnten wie zum Beispiel Rehasport für Parkinson oder aber Rehabilitationsanträge. »Der regelmäßige Austausch innerhalb der Selbsthilfegruppe hilft den Parkinsonerkrankten und deren Angehörigen bei der Krankheitsbewältigung«, weiß Roswitha Gruthölter. Die Themenauswahl richte sich dabei nach den Bedürfnissen der Teilnehmer. Entsprechend werden Referenten eingeladen. Bisher waren unter anderem Sport und Parkinson, Pflegeversicherung Themen, die behandelt wurden.

Auf dem neuesten Stand

»Ein wichtiges Thema, von dem im Verlauf alle Parkinsonerkrankten betroffen sind, ist zum einen die Sprache und zum anderen das Schlucken«, führt die Ärztin aus. Rene Glomba, Logopäde der Klinik, hat daher auch schon einen Vortrag zum Thema »Sprache und Schlucken bei Morbus Parkinson« gehalten.

Albert Lohmann ist eines der Mitglieder der Gruppe. »Hier bekommen wir Informationen, sind immer auf dem neuesten Stand«, sagt er und ergänzt: »Und man fühlt sich nicht so einsam.« Roswitha Guthölter schreibt ihre Doktorarbeit zum Thema Parkinson. »Wichtig ist, dass die Krankheit früh erkannt wird«, sagt sie. An Therapiemöglichkeiten nennt sie neben Physio- und Ergotherapie auch die so genannte tiefe Hirnstimulation, auch Hirnschrittmacher genannt.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr in der Klinik. Die Gruppe ist offen für jedermann, egal, ob Betroffene, Angehörige oder Freunde, die wissen möchte, was die Diagnose Parkinson für den Erkrankten bedeutet. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Keine Voranmeldung

Ansprechpartnerinnen für die Selbsthilfegruppe Parkinson sind Elisabeth Volmert und Renate Hönscher, Telefon 05253/971-3506.