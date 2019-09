Von Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). Im Bad Driburger Karneval gibt es eine neue Tanzgruppe, die in der Badestadt und im Umland für Stimmung sorgen will: die Tanzsportgarde Driburger Regimentstöchter.

Wer genau hinsieht, wird schnell erkennen, dass das Team aus an sich bekannten Gesichtern besteht. Über Jahre ist die Gruppe unter der Führung von Monika Gertkämper in der Tanz- und Prinzengarde der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiße Garde über die heimischen Bühnen gewirbelt.

Namensfindung

»Gemeinsam haben wir uns nach der Session entschieden, den Schwerpunkt auf den Tanzsport zu verlagern«, berichtet das Team – die Geburtsstunde der Tanzgarde Driburger Regimentstöchter.

Die sind jetzt eigenständig, haben einen Vorstand gewählt, und auch das »e.V.« für »eingetragener Verein« steht hinter dem Namen.

Um diesen zu finden, haben sich die Tanzsportlerinnen viele Gedanken gemacht. »Tanzgarden haben wir schon viele bei uns im Bereich. Wir wollten uns aber irgendwie namentlich abheben«, sagt Monika Gertkämper. Bei Recherchen im Brauchtum des rheinischen Karnevals haben sie dann herausgefunden, dass Gardetochter eine andere Bezeichnung für Funkenmariechen ist. »Und weil es in Paderborn schon die Paderfunken gibt, sind wir auf Regimentstöchter gekommen – ebenfalls ein anderer Name für Tanzmariechen«, beschreibt die Trainerin den Prozess der Namensfindung.

Regimentstochter Jona Hoffmann hat auch ein Logo entworfen. Es ist in den Vereinsfarben Weiß, Blau und Gold gestaltet. »Das sind die Wappenfarben der Driburger Ritter«, verrät sie.

Logo entworfen

Um den selbst gesetzten Anspruch, das sportliche Element weiter in den Vordergrund zu rücken, legen sich die neun Aktiven mächtig ins Zeug – eine Regimentstochter pausiert gerade. Einmal in der Woche wird im Spiegelsaal des Gesundheitszentrums Vita-Fit trainiert. Dazu gehört nach wie vor das Einstudieren der Choreographie, es sind aber auch neue Elemente dazugekommen. »Der neue Raum bietet uns hervorragende Möglichkeiten, professioneller zu trainieren«, freut sich Monika Gertkämper.

Dazu gehörten neben den Spiegeln an der Wand auch die Geräte wie etwa die Schwingstäbe, mit denen sich hervorragend Körperspannung und Gleichgewicht trainieren lasse.

Das ist auch nötig, denn die Tanzgarde Driburger Regimentstöchter will eine neue Choreographie präsentieren, die jetzt auch akrobatische Elemente enthält und von Kim Gertkämper zusammengestellt wird. Für die akrobatischen Elemente ist Lea Höschen zuständig.

Herz, Liebe und Loyalität

Obwohl es beim Training ernsthaft zugeht – es gilt zum Beispiel Handyverbot – , kommt auch der Spaß nicht zu kurz. »Bei uns ist es immer witzig. Wir stehen mit viel Herz, Liebe und Loyalität zusammen«, beschreibt Monika Gertkämper das Team.

Zu den gehören aktuell Jona und Joline Hoffmann, Angelina Kösling, Monika und Kim Gertkämper, Veronica Klein, Lea Höschen, Manuela Koch, Chiara Mügge und Pauline Schmidt. Sie freuen sich, mit dem Bad Driburger Unternehmen Simply-Pos-Kassensysteme von Gerd Klein einen Sponsor gefunden zu haben, der sie unterstützt. »Denn unsere Marschkostüme sind teuer. Bis zu 500 Euro kostet eins – ohne jedes Zubehör«, verrät Monika Gertkämper. Ebenso freuen sich die Regimentstöchter über erste Buchungen in der Session. »Der SV Alhausen war der erste Verein, der uns gebucht hat«, plaudert die Trainerin aus dem Nähkästchen. Aber nicht nur bei Saalveranstaltungen wollen die Driburger Regimentstöchter zeigen, was sie können. »Wir sind auch bei den Umzügen in Bad Driburg und in der Region dabei«, versprechen sie.

Und bei Turnieren auf regionaler Ebene will die Gruppe ebenfalls zeigen, was sie gelernt hat, um dann gemeinsam zu entscheiden, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln wollen.

Die Tanzsportgarde beschränkt ihre Aktivitäten aber nicht nur auf die Session. »Ob Jubiläen, Hochzeiten oder Schützenfrühstück – wir kommen gern«, sagt Monika Gertkämper.

Für Veranstaltungen gebucht

Wer Interesse am karnevalistischen Tanzsport hat und mindestens 16 Jahre alt ist, ist den Regimentstöchtern willkommen. Trainiert wird dienstags von 20 Uhr an im Gesundheitszentrum Vita-Fit. Wer weitere Informationen wünscht, kann sich an Monika Gertkämper unter Telefon 0157/72597644 wenden.