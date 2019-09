Immer wieder kam zwar die Sonne heraus, dennoch störte der eine oder andere Schauer das Gesamterlebnis auf dem Bauernmarkt in der Innenstadt. Von ein paar Regentropfen nicht abhalten ließen sich die 20 Jugendgruppen des THW, des DRK und der Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Höxter. Beim Spiel ohne Grenzen konnten sie ihr Können an 15 unterschiedlichen Stationen beweisen. »Uns geht es darum zu zeigen, was Kinder und Jugendliche in den Jugendabteilungen der Hilfsorganisationen alles erleben können«, sagte Matthias Außel, Jugendfeuerwehrwart in Bad Driburg. Vor 50 Jahren hat sich die Jugendabteilung der Feuerwehr in der Badestadt gegründet, als erste im Kreis Höxter und eine der ersten in NRW und ganz Deutschland. Das hier gute Arbeit geleistet wird, sieht man auch am Zuspruch. »Wir sind sehr zufrieden. In unserer Jugendfeuerwehr arbeiten zur Zeit 30 Jugendliche mit, darunter ein Mädchen«, berichtet Außel über »seine« Jugendfeuerwehr, die vor zehn Jahren zum letzten Mal ein so großes Event organisiert hatte. Am Sonntag konnten sich die Besucher dann auf der »Blaulichtmeile« über Spezialfahrzeuge der Feuerwehr im XXL-Format informieren oder eine Runde im Flugsimulator drehen.

Beim Bauernmarkt präsentierten lokale Anbieter natürlich hergestellte Produkte aus der Region und bewiesen, dass Bio äußerste schmackhaft und abwechslungsreich sein kann. Werbung in eigener Sache machten erstmals nach dem Ende des traditionellen Glasbläserfestes die Bad Driburger Naturparkquellen und die Firma Leonardo, die gemeinsam ihre neuesten Produkte beim Stadtfest präsentierten. »Zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit passen unsere neuen ›To go-Flaschen‹, aus speziellem Glas und mit einer schützenden Silikon-Umhüllung im Stil unseres Glas Cubes in Herste«, informiert Leonardo-Geschäftsführerin Bianca Kleine.

Festlicher Empfang

Mit einem festlichen Empfang am Freitagabend starteten die Feierlichkeiten zum Jubiläumsfest der Jugendfeuerwehr Bad Driburg im Feuerwehrgerätehaus in der Pyrmonter Straße. Gäste aus Politik und Wirtschaft, Vereinen und befreundeten Wehren zählten ebenso wie die Eltern der jungen Feuerwehrleute zu den Gästen.

In seiner Festansprache nahm Jugendfeuerwehrwart Matthias Außel die Anwesenden mit auf eine Zeitreise – aus dem festlich geschmückten Gerätehaus in die 60er Jahre, als der Gedanke an jugendliche Feuerwehrleute noch gewöhnungsbedürftig und die Mittel knapp waren. Ausbildungsmethoden existierten noch gar nicht, war doch die Abteilung in Bad Driburg die erste Jugendfeuerwehr kreisweit. Eine Multi-Media-Show mit vielen Erinnerungsfotos belegte die Ausführungen des Jugendfeuerwehrwartes und sorgte immer wieder für Erheiterung, wenn besonders ausdrucksvolle Beispiele für längst vergangene Haar- und Kleidermoden oder Jugendbilder von anwesenden Erwachsenen zu sehen waren.

Stadtfest Bad Driburg Fotostrecke

Stadtfest und 50 Jahren Jugendfeuerwehr Bad Driburg Foto: Ralf Brakemeier

»Jugendfeuerwehr hält jung« meinte dann auch Bürgermeister Deppe in seiner Festansprache mit lächelndem Blick auf Jugendwart Außel und seinen Stellvertreter Arne Hausmann. Er betonte die große Bedeutung der Jugendabteilung für die Badestadt. Von den rund 250 Jugendlichen, die seit Gründung der Jugendfeuerwehr ausgebildet wurden, seien 90 aktive Feuerwehrleute geworden, in Bad Driburg und in den Ortschaften. Nicht nur die Vermittlung von technischen Wissen, sondern vor allem die Prägung moralischer und sozialer Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft, Teamgeist, Verantwortung und Pflichtgefühl mache den Wert dieser Freizeitbeschäftigung aus.

Einen weiteren »kleineren Geburtstag« feiert die Modellbaugruppe der Jugendfeuerwehr. Sie besteht seit 20 Jahren und erstellt Modelle für Firmen oder auch das Feuerwehrinstitut in Münster, anhand derer Feuerwehrleute Löscharbeiten theoretisch erarbeiten können.

Kinderwehr vor Gründung

Auch der stellvertretende Landrat Johannes Reineke überbrachte Glückwünsche und lobte den »großartigen ehrenamtlichen Einsatz«. Kreisbrandmeister Rudolf Lüke betonte in seiner Laudatio, dass die Jugendfeuerwehr Bad Driburg ein Vorreiter in der Jugendausbildung gewesen sei, der die Arbeit der nun 21 Jugendwehren mit 500 Mitgliedern im Kreis geprägt habe. Besonders beeindruckend sei die Kontinuität in der Leitung: In 50 Jahren sind lediglich vier Jugendwarte federführend gewesen. Stadtbrandinspektor Waldemar Gamenik ist eines von vier Mitglieder der ersten Stunde, die den Floriansjüngern der Badestadt treu geblieben sind. Er erinnert sich im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT gern an die Anfänge: »Schon als Kinder waren wir immer mit dem Fahrrad hinter dem Feuerwehrwagen, wenn wir die Sirene hörten. Der Einsatz der Wehrleute war immer interessant und spannend. Heute regeln viele Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften die Arbeit, aber damals sind wir Jungfeuerwehrleute einfach mit zum Einsatz gefahren, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.«

Und die Verantwortlichen planen weiter: Zur Zeit ist die Gründung einer Kinderfeuerwehr für Sechs- bis Zehnjährige in Vorbereitung, um die Zukunft der Feuerwehr zu sichern.