Bad Driburg-Dringenberg (WB). Das Auto stehen lassen und stattdessen im nahegelegenen Dorfladen einkaufen: Das ist in Dringenberg seit dem 1. März vergangenen Jahres möglich. Jetzt steht eine große Veränderung an. Das Sortiment des Vollsortimenters wird durch einen Getränkemarkt erweitert werden. Die Eröffnung ist am Samstag, 2. November.