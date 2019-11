Bad Driburg (WB). Zwei Jahrzehnte hat sie geschwiegen, nun offenbart Beatrice Herbold ein brisantes Geheimnis: Sie war die Geliebte von Bundeskanzler Helmut Kohl. In den Jahren 1990 bis 2000 verband das ungleiche Paar eine leidenschaftliche, zärtliche Liebe, die trotz aller Gefahren geheim blieb – ein Wunder, das in heutigen Zeiten kaum vorstellbar erscheint.

Die 28 Jahre Jüngere lernte Helmut Kohl in Bad Hofgastein kennen. Der »Kanzler der Einheit« stand damals am Höhepunkt seiner Macht. Fast zehn Jahre hielt die Affäre, bis Kohl die Bundestagswahl verlor und in den Strudel der Spendenaffäre geriet.

Beatrice Herbold gewährt in ihrem Buch »Geliebte Freundin. Meine geheimen Jahre mit Helmut Kohl« einen Blick auf die gemeinsame Zeit. Und sie beschreibt den Machtpolitiker, wie ihn kaum jemand kannte. Als seine Vertraute wusste sie, welche Emotionen, Ängste und Zweifel den Kanzler quälten.

Gespräche am Küchentisch

Am Sonntag, 17. November, liest sie von 18 Uhr an im »Gräflicher Park Health & Balance Resort« zusammen mit der Journalistin Katrin Sachse, die das Buch geschrieben hat, aus dem Werk. Hier erzählt die heute 61-Jährige über die Leichtigkeit und den Verlust ihrer verbotenen Liebe, über offene Gespräche am Küchentisch und die kleinen, politischen Lästereien des Kanzlers. Und sie lüftet das wohl größte Geheimnis in der Geschichte der Bundesrepublik: Warum hat Kohl wirklich mit Schäuble gebrochen? Und wem gab der Kanzler sein berühmtes Ehrenwort?

