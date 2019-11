Bad Driburg (WB). Ein vielfältiges Veranstaltungswochenende stimmt in Bad Driburg auf die nahende Adventszeit ein. Mit dem Kunstmarkt im Rathaus, der Weihnachts-Ausstellung bei Goeken backen und der Bücher-, Spiele- und Secondhandbörse im Autohaus Humborg locken am 9. und 10. November gleich mehrere beliebte Attraktionen in das Moor- und Mineralheilbad. Zudem lädt der Einzelhandel in der Innenstadt am Samstag zum verlängerten Shoppingvergnügen bis 19 Uhr und in der Südstadt zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

An zwei Tagen lädt die Stadtverwaltung Bad Driburg dazu ein, über den Bad Driburger Kunstmarkt im Rathaus zu bummeln. Der Kunstmarkt findet bereits zum 24. Mal statt und öffnet am 9. November von 11 bis 18 Uhr und am 10. November von 10 bis 18 Uhr seine Türen. In den Foyers, Fluren und im Sitzungssaal gibt es wieder viele ausgefallene, mit Liebe und Geschick gefertigte Produkte von fast 50 Ausstellern – darunter alte Bekannte, aber auch neue Gesichter – zu entdecken. Die Palette reicht von Adventsdekoration, Floristik, Gefilztem, Genähtem, Gesticktem und Gestricktem über Hausmacherwurst, Holzarbeiten, Krippen, Liköre, Literatur, Marmeladen und Puppenkleidung bis hin zu individuellen Schmuckstücken, Taschen, Weihnachtlichem und vielen Dingen mehr.

THW sorgt für Verpflegung

Für Verpflegung von Ausstellern und Gästen sorgt die THW-Jugend mit Speisen und Getränken in der Cafeteria vor dem Sitzungssaal.

Am Sonntag lockt die beliebte Weihnachts-Ausstellung bei Goeken backen in die Südstadt. Dieser Tag der offenen Tür erlaubt wieder einen Blick hinter die Kulissen der Backwarenherstellung. Zahlreiche Aktionen insbesondere für Kinder, wie zum Beispiel Hexenhausbau, Plätzchen backen oder auch ein Kinderkarussell machen den Besuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Musikalische Unterstützung bietet die Stadtkapelle Bad Driburg. Und auch für den großen oder kleinen Hunger gibt es das passende Angebot: Vom umfangreichen Frühstück über Kaffee und Kuchen bis hin zu Pommes frites gibt es für jeden Geschmack eine reichhaltige Auswahl. Die Weihnachts-Ausstellung bei Goeken backen am Siedlerplatz, an der unter anderem auch AMD Möbel beteiligt ist, ist am 10. November von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Schnäppchenjäger kommen am Sonntag im Autohaus Humborg auf ihre Kosten. Dann lädt dort der Inner-Wheel-Club von 10 bis 17 Uhr zur beliebten Bücher-, Spiele- und Secondhandbörse ein, die wieder Spiel, Spaß und Kunst bietet. In der Ausstellungshalle werden Bücher, Spiele, CDs, DVDs, Schallplatten und vieles mehr angeboten.

Von Frauen für Frauen

Zum dritten Mal schließt die traditionelle Veranstaltung auch eine Secondhandbörse von Frauen für Frauen ein. Gleichzeitig können sich Kinder am Maltisch oder bei der Mitmach-Aktion des Lernprofils »Spielen ohne Strom« der Gesamtschule Bad Driburg kreativ beschäftigen.

Kleine und große Kunstbegeisterte können eine Ausstellung erleben, die Stephanie Martschinke-Pähler mit dem Lernprofil »Mit Pinsel und Farben im Atelier« organisiert. Gezeigt werden Acrylarbeiten auf Leinwand der Größe 70 mal 100 Zentimeter. Das Lernprofil wird gefördert über das Projekt Kultur und Schule des Landes NRW.

Bläserklassen

Die Besucher können sich darüber hinaus mit einer leckeren Suppe, kalten und heißen Getränken und frischen Waffeln stärken. Von 14.30 bis 16 Uhr gibt es ein Konzert der Bläserklasse der Gesamtschule sowie der Bläserklasse »Lautstark« und der Erwachsenenbläserklasse der Stadtkapelle Bad Driburg. Der Erlös der Veranstaltung kommt Projekten der Lernprofile der Bad Driburger Gesamtschule zugute.

Nebenbei werden an dem Wochenende im Autohaus Humborg noch der neue Astra und wohl auch der neue Corsa vorgestellt.

Beide Autos werden ansonsten bundesweit erst einige Tage später präsentiert.

Der Werbering Bad Driburg bietet zudem am Samstag ein verlängertes Shoppingvergnügen. Die Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt öffnen an diesem Tag bis 19 Uhr ihre Türen. Viele Geschäfte halten zudem tolle Angebote bereit. Am 10. November lädt dann die Südstadt zum verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ein.