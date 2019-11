Brakel/Bad Driburg (WB). »We serve – Lions helfen«. Mit diesem Leitsatz präsentieren die Fördervereine der Lions Clubs Bad Driburg und Brakel ihre Adventskalender – und das bereits in der neunten Auflage.

»Auch in diesem Jahr haben alle Interessierten wieder die einzigartige Chance, in der Vorweihnachtszeit sich selbst, ihren Bekannten und Verwandten, ihren Mitarbeitern und Kollegen eine besondere Freude zu bereiten und gleichzeitig etwas besonders Gutes zu tun, indem sie eine gemeinnützige Organisation unterstützen«, werben die beiden Präsidenten Björn Straubel vom LC Bad Driburg und Dirk Lüddecke vom LC Brakel für die gute Sache.

Die Verkaufsstellen Die Adventskalender sind ab sofort bei diesen 22 Verkaufsstellen erhältlich: Brakel: Kühlert Bauzentrum Brakel, Warburger Straße 63, Agravis Kornhaus Ostwestfalen GmbH, Warburger Straße 28, LSKM Steuerberater, Am Thy 14, Tensi, Wohnen & Schenken, Ostheimer Straße 9 Steinheim: Buchhandlung Wedegärtner, Marktstraße 23, Fred Friseur, Detmolder Straße 43, Center-Apotheke, Anton-Spilker-Straße 33, Apotheke im Gesundheitszentrum Steinheim, Bahnhofsallee 12, Raumausstatter G. Lödige & Sohn, Marktstraße 39-41, Praxisgemeinschaft Dr. Nalbach, Thiele, Dr. Winter, Schill, Bahnhofsallee 12, Stadtcafé Goeken backen, Rochusstraße 23, Raiffeisen-Markt Steinheim, Lipper Tor, 1, Praxis für Physiotherapie Martin Bürger, Bahnhofsallee 12, Der TEEladen am Mark, Marktstraße 42 Nieheim: Reineke Schuhhaus, Marktstraße 23, St. Nikolaus-Apotheke, Marktstraße 6. Bad Driburg: Leder-Gocke, Lange Straße 92, Salon Ulla Thelaner, Lange Straße 116, Bad Driburger Touristik GmbH, Lange Straße 140, Apotheke Am Alten Markt, Lange Straße 75, Gemeinschaftspraxis Dr. Pape | Dr. Seifert, Am Rathausplatz 4, Druckerei Egeling GmbH, Dringenberger Straße 22

Gemeinsames Benefiz-Projekt

Das gemeinsame Benefiz-Projekt der Fördervereine der beiden Lions Clubs bietet Gewinn-Chancen auf 120 attraktive Preise im Wert von mehr als 10.000 Euro. »Wir haben von unseren treuen Partnern aus dem heimischen Mittelstand einmal mehr sehr attraktive Preise erhalten«, berichtet Dirk Lüddecke, und Björn Straubel fügt hinzu: »Vom Restaurantgutschein, über Sachpreise bis hin zu einer Kreuzfahrt für zwei Personen ist für jeden etwas dabei.«

Die Erlöse aus dem Verkauf der auf 4200 Stück limitierten Adventskalender kommen zu 100 Prozent Aktionen der Jugendarbeit in verschiedenen regionalen Vereinen und Organisationen zugute. Die Lionsfreunde haben als Hauptspendenzweck für dieses Jahr mit dem Schulhofprojekt der Adolph-Kolping-Schule, Förderschule im Primar- und Sekundarstufenbereich I, wieder eine bedeutungsvolle Einrichtung ausgewählt.

»Mit einer Kletterpyramide, einer Sitzmöglichkeit und mehreren Hochbeeten werden die Bereiche Bewegung, Kommunikation und Gärtnern auf unserem Schulhof völlig neu gestaltet«, freut sich Dietmar Overbeck als Rektor der Schule über die Unterstützung. Die Lions werden zu der Gesamtsumme der Investitionen in Höhe von mehr als 50.000 Euro aus der Adventskalender-Aktion einen ganz erheblichen Teil beisteuern können.

Wie eine Lotterie

Der Adventskalender kostet als Lotterielos fünf Euro. Er funktioniert wie eine Lotterie. Vom 1. bis 23. Dezember werden täglich bis zu sechs interessante Preise und schließlich am 24. Dezember der Hauptpreis in der Tageszeitung (werktäglich) sowie im Internet unter www.lions.de/web/lc-brakel veröffentlicht. »Alle, die die zahlreichen Vorteile dieses Kalenders nutzen und den guten Zweck unterstützen wollen, sollten sich mit dem Kauf beeilen. In den Vorjahren waren die Kalender bereits nach wenigen Tagen vergriffen«, empfehlen die Präsidenten.