Von Jürgen Köster

Bad Driburg (WB). Ein Bildungsmanager für die Bereiche Sport, Gesundheit und Ernährung soll die öffentliche Schullandschaft der Badestadt bereichern. »Eine solche Stelle, die es bisher in Nordrhein-Westfalen so nicht gibt, hätte bei Erfolg Strahlkraft auf das gesamte Schulsystem in Nordrhein-Westfalen«, ist sich Schulamtsleiter Uwe Damer sicher.

Er stellte das so genannte Driburger Modell den Mitgliedern des Ausschusses für Schulen, Bildung, Kultur und Sport bei der jüngsten Sitzung vor. Die Initiative geht von der Universität Paderborn, der Bad Driburger Caspar-Heinrich-Klinik und der Stadt Bad Driburg aus. Dr. med. Markus Wrenger, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin der in der Klinik, hatten den Kontakt zwischen der Stadt Bad Driburg und dem Paderborner Sportsoziologen Prof. Dr. Heiko Meier hergestellt.

Mangel an Lehrkräften

Hintergrund ist der landesweite große Mangel an Sportlehrkräften an den Grundschulen. Bis zu 80 Prozent der Unterrichtenden seien keine ausgebildeten Sportlehrer, wusste Damer zu berichten.

Prof. Meier schlage vor, eine Assistenzstelle »Schulisches Bildungs-und Gesundheitsmanagement« ohne Lehrbefugnis –ähnlich den Schulsozialarbeiterinnen – einzurichten.

Wie Damer erklärte, könnte es zu den Aufgaben dieses Bildungsmanagers gehören, Angebote zu etablieren, die zu einer Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten und gesunder Ernährungsweisen für Schüler und Lehrer als Beitrag zur Schulentwicklung dienen. Hinzu kämen schulische Angebote zur Bewegungsförderung.

Meiers Idee sei es, Schüler der Sekundarstufe II als Sportassistenten auszubilden. Diese könnten dann die Sportfachlehrer in den Grundschulen unterstützen, die die Aufsicht hätten. Auf diese Art und Weise könne das Sport- und Bewegungsangebot an den Grundschulen aufrecht erhalten werden. Angedacht sei es, dass die Gesamtschule in der Sekundarstufe I die Sporthelfer- und Übungsleiter-Ausbildung forciere und in der Sekundarstufe II mit der Arbeitsgemeinschaft »Lernen durch Lehren im Sport: Bewegung, Spiel und Sport in der Grundschule unter Anleitung eines Sportlehrers« diesen Beruf frühzeitig auf eine professionelle Basis stelle.

Wissenschaftliche Begleitung

Das gesamte Vorhaben sei auf einem guten Weg, urteilte Damer. Um die Nachhaltigkeit zu belegen, sei angedacht, die Stelle des Bildungsmanagers über mehrere Jahre von Seiten der Uni Paderborn wissenschaftlich zu begleiten. Um das Modell auf eine breite Basis zu stellen, habe man Kontakt zur Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) in Köln aufgenommen.

Nach einigen Treffen mit Vertretern der Stiftung hätten diese vom Bad Driburger Modell überzeugt werden können, berichtete Damer. Die Stiftung werde das Projekt in den nächsten Monaten begleiten.

Gestern sind die Initiatoren zum Schulministerium nach Düsseldorf gefahren, um das Modell dort zu präsentieren. Dabei gehe es vor allem um finanzielle Fragen, sagte Damer.

Start im Schuljahr 2020/21

Der Amtsleiter zeigte sich in der Sitzung des Bad Driburger Schulausschusses überaus zuversichtlich: »Wir hoffen, dass wir bereits im kommenden Schuljahr mit dem Modell an den Start gehen können.«