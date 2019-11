Bad Driburg (WB). Etwa 5000 Euro Schaden sind durch in Brand geratene Mülltonnen in der Helmtrudisstraße in Bad Driburg entstanden – unter anderem an einem Haus und einem Auto.

Der Brand wurde am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr von Anwohnern in Höhe der Hausnummer 9 festgestellt, teilt die Polizei mit. Die Mülltonnen brannten komplett ab – dabei wurden an einem Wohnhaus ein Fenster sowie ein dazugehöriges Rollo beschädigt. Ebenfalls leichte Beschädigungen sind an einem in der Nähe abgestellten Mercedes entstanden. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Wer Hinweise zur Entstehung des Feuers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Driburg, Telefon 05253/98700, in Verbindung zu setzen.