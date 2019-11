Der historische Riegel der Egglandklinik (grau) fungiert im Plangebiet als Mittelpunkt, an dem sich die verschiedenen Themen bündeln lassen und somit eine Art Scharnier entsteht, das die unterschiedlichen Bereich miteinander verbindet. Es ist eine städtebauliche Arrondierung in drei Quartiere (Höfe) vorgesehen. Diese sind so gewählt, dass sich überschaubare Nachbarschaften zusammenfinden können und sich innen liegende Hofqualitäten bilden lassen. Die Erschließung der Quartiere erfolgt über Stichstraßen. Der Aktiv- und Gesundheitspark bildet eine innen liegende Grünachse, die einerseits eine städtische Freiraumfunktion übernimmt und gleichzeitig als Quartiersgrün fungiert. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

Seit etwa zehn Jahren war das 55.000 Quadratmeter große Grundstück fast gänzlich ungenutzt. Nun soll dort ein urbanes Quartier entstehen – mit drei »Höfen« und einem Zentrum, einem Parkareal sowie dem Aktiv- und Gesundheitspark.

Grundlegende Idee ist es laut Schramm, den historischen Baukörper der früheren Klinik zu erhalten. Er soll Standort des Kultur- und Bürgerhauses werden, »dem neuen Identifikationsort dieses Stadtzentrums«, wie der Planer sagte. Dieses Projekt war Mitte des Jahres in die »Regionale OWL« aufgenommen und ihm der C-Status verliehen worden.

Siedlungsachse

Das Konzept des Planungsbüros sieht eine Siedlungsachse vor, die vom Zentrum in Richtung Bahnhof verläuft. Im Wesentlichen werden drei Quartiere entstehen – so genannte Höfe, wie Schramm erklärte. Sie würden so gewählt, dass sich überschaubare Nachbarschaften bilden könnten. Die Erschließung der Höfe solle über Stichstraßen erfolgen, die in Quartiersplätzen münden. Diese Sackgassen würden einen Durchfahrtsverkehr zwischen den Quartieren vermeiden. Die erforderlichen Stellplätze würden auf den jeweiligen Grundstücksparzellen geschaffen – 1,5 je Wohneinheit. Als weitere Prämissen für den Entwurfe nannte Schramm eine hohe Durchlässigkeit, optimierte Wegebeziehungen, Grünverbindungen in die Kernstadt und eine barrierearme Gestaltung.

Der historische »Eggelandriegel« als neue Mitte solle einen zentralen Platz erhalten, der sich in Richtung des Parks öffne und so eine repräsentative Freifläche bekomme.

Der Entwurf sieht in zwei Varianten neben dem Eggelandriegel und dem Park drei Hofquartiere vor. Für den ersten Hof ist laut Schramm ein Ensemble aus neun Baukörpern vorgesehen. Es soll drei Gebäudetypologien geben: zweigeschossige Blockstruktur mit Satteldach, zweigeschossige Häuser plus Staffelgeschoss sowie dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit Flachdach. Etwa 50 bis 60 Wohneinheiten könnten auf diese Weise geschaffen werden. Die Erschließung solle über die Hölderlinstraße erfolge, sie münde in den Quartiersplatz.

Block-Strukturen

Über die Bahnhofstraße erschlossen wird der Hof 2. Hier sollen sich neun Baukörper um einen zentralen Platz gruppieren. Sie sollen sich den Dimensionen des Klinikgebäudes anpassen. Schramm: »Dreigeschossige Block-Strukturen grenzen das Quartier zur Bahnhofstraße ab. Einzig zum Park hin befinden sich Zweigeschosser plus Staffel. In dieser Mischung soll ein urbanes Quartier entstehen, das Wohnen und Arbeiten verbindet.« In diesem Quartier seien 60 bis 70 Wohneinheiten möglich.

Etwa 35 bis 40 Wohneinheiten seien für den dritten Hof geplant. Aus planerischer Sicht bildeten hier zweigeschossige Stadtvillen und dreigeschossige Mehrfamilienhäuser den Abschluss nach Süden hin. Durch die Platzierung der sechs Baukörper rund um den Quartiersplatz solle das Thema Wohnhof besonders betont werden. Nach Schramms Einschätzung entsteht hier ein differenziertes und familienfreundliches Quartier mit kleinteiligen Nachbarschaften. Es soll über die bestehende Zufahrt erschlossen werden.

Verzahnung der Quartiere

Vor allem hinsichtlich der Erschließung und der Verzahnung der Quartiere mit den Freiflächen unterscheidet sich die zweite Variante des Entwurfes. Im Hof 2 gebe es eine höhere Baudichte, der Hof 3 könne über den Quartiersplatz mehr zum Kultur- und Bürgerhaus hin geöffnet werden und so ein Raum für größere Veranstaltungen bieten.

Wie Baudezernent Martin Kölczer gegenüber dem WESTFALEN-BLATT erklärte, sei ein großer Vorteil des Entwurfes, den das städtische Bauamt gemeinsam mit dem Planungsbüro erstellt habe, dass die Umsetzung auch modular möglich sei. Zunächst würden die Pläne nun im Foyer des Rathauses gezeigt. Dann folge das Beteiligungsverfahren der Träger öffentlicher Belange. Kölczer möchte die Bürgerschaft soviel wie möglich in die weitere Planung einbinden, »vielleicht auch in neuen Formen der Kommunikation«, sagte der Baudezernent. Anregungen sind zudem per E-Mail unter stadtplanung@bad-driburg.de möglich.