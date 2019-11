Von Jürgen Köster

Driburger Prinzenpaar geht aufs Ganze Fotostrecke

Foto: Jürgen Köster

Beide wohnen in Bad Driburg. Der Prinz ist Verwaltungsangestellter, liebt Fußball, Männerballett, Ski fahren und Wandern. Die Prinzessin ist gebürtige Kölnerin, arbeitet als Architektin bei der Stadt, trainiert die Kinderprinzenehrengarde und liebt Nordic Walking, Kunst, Heimwerken und Reisen.

Olaf Schröbler als Prinzenführer

Immer in der Nähe und mit Rat und Tat zur Seite stehen wird ihnen Olaf Schröbler als Prinzenführer. Als Proklamatoren setzt das neuen Prinzenpaar auf ein Duo: Urgestein Josef Galler und die bühnenerfahrene Alina Streitbürger werden diese ehrenvolle Aufgabe beim Krönungsball übernehmen.

Und zwei weitere ganz wichtige Posten sind beim Auftakt im Bürgerschützenhaus neu besetzt worden. Sascha Markus (33) ist der neue Hoppeditz der Garde, Michael Peine, im vergangenen Jahr noch Prinz hat die Aufgaben des Hofmarschalls von Achim Suermann übernommen.

Peine bedankte sich gemeinsam mit seiner Prinzessin Christina für die Unterstützung in der zurückliegenden Session durch Prinzenführer, Familie, Kollegen und Freunde. Diese hatten noch einmal ein Übereinstimmungsspiel vorbereitet, zu dem sie das scheidende Prinzenpaar auf die Bühne baten.

TV-reife Showeinlagen

Dort übernahmen Ingo Schulte und Achim Suermann die Moderation der Veranstaltung, die sich als Multimedia-Variante mit TV-reifen Showeinlagen entpuppte – allen voran die 12 Tornados mit Franz Streitbürger an der Spitze und der Spielmannszug aus Pömbsen, der Piraten über die Bühne wirbeln ließ.

In einer lustigen Raterunde in Form der »Montagsmaler« präsentierte die Garde ihre Würdenträger. Zwischendurch eingespielte Filmschnipsel aus dem Stadtleben heizten die Gerüchteküche noch einmal an.

Schließlich ließen die Jecken mit Sascha Markus den neuen Hoppeditz aus »Michaels Wursteküche« entsteigen. Dieser höchstselbst schlüpfte anschließend in die Uniform des Hofmarschalls, und Achim Suermann durfte sich wieder bei der Stadtgarde einreihen, die in diesem Jahr 30. Geburtstag feiert, wie Kommandant Ludwig Spieker verriet.

Kinderprinzenpaar

Erst neun Jahre alt sind die Regenten des Nachwuchses. Prinz Jannis Tsigerliotis und Prinzessin Jule Focke rückten zum ersten Mal in den Mittelpunkt des karnevalistischen Treibens. Ihnen stehen die Pagen Marie-Christin Huber und Alexander Knoll zur Seite. Prinzenführerin ist Katharina Schulte.

Unterhaltsam, aber auch ein wenig verwirrend war das Montagsmaler-Spiel. Zwar gaben sich die Ratenden alle Mühe, doch zwischendurch gab es sogar Vermutungen, in dieser Session würde ein Dreigestirn an der Spitze der Jecken stehen. Mit der zusätzlichen Proklamatorin Alina Streitbürger löste sich das Rätsel um die dritte gesuchte Person statt der zwei für das Prinzenpaar. Dieses wünscht sich statt Blumen oder Geschenken einen Geldbetrag zum Krönungsball. Am Ende der Session soll dieser als Spende an eine soziale Einrichtung in der Region überreicht werden.