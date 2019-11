Die Burg und die Zehntscheune sind prägende Elemente in der Dorfmitte. Bis zum 700-jährigen Bestehen Dringenbergs im Jahr 2023 sollen in einem ersten Bauabschnitt die Vorplätze neu gestaltet werden. Weitere Maßnahmen auf dem gesamten Burgareal sind ebenfalls vorgesehen. Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Bad Driburg-Dringenberg (WB). Das Areal der Burg in Dringenberg soll in den kommenden Jahren im großen Stil aufgewertet werden. Der erste Bauabschnitt soll bis zum 700-jährigen Bestehen der Ortschaft im Jahr 2023 fertiggestellt sein. Allein die Kosten dafür belaufen sich nach Angaben des Bezirksausschussvorsitzenden Meinolf Tewes auf bis zu 750.000 Euro.

»Dringenberg blüht auf«, sagt Tewes bei einem Treffen an der Burg im Ortskern: »Grundschule, Dorfladen, Neubaugebiet, vorgesehene Straßensanierungen – in diese positive Entwicklung soll sich jetzt auch die Neugestaltung des Burg-Areals einreihen.«

Mehr als 100 interessierte Bürger

Gemeinsam mit mehr als 100 interessierten Bürgern und dem Planungsbüro Loma aus Kassel (Architektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau) sind bei zwei Dorfwerkstätten verschiedene Ideen und Maßnahmen zum Teil auch kontrovers diskutiert worden. »Uns war es besonders wichtig, so viele Bürger wie möglich mitzunehmen. Wenn eine Ortschaft hinter einem Projekt steht, kann etwas Großes entstehen. Das hat unter anderem auch bei unserem Dorfladen funktioniert« betont Tewes.

Die Flächen vor der Burg und vor der Zehntscheune sollen bis 2023 umgestaltet werden. Das Konzept dafür hat ein Planungsbüro gemeinsam mit den Bürgern der Ortschaft erarbeitet.

Gefördert werden soll die Maßnahme für 750.000 Euro mit bis zu 65 Prozent vom Land NRW, die Stadt Bad Driburg würde dann die weiteren Kosten übernehmen und hat das Projekt bereits auf Platz eins der Maßnahmenliste in diesem Bereich gesetzt.

»Mit dem Förderbescheid rechnen wir Mitte kommenden Jahres, bis 2023 soll der erste Bauabschnitt fertig sein«, so Tewes. Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Flächen am Burgvorplatz sowie vor der Zehntscheune.

Für alle Personen zugänglich

Barrierefreiheit ist laut Planung eines der obersten Gebote. Dafür werden unter anderem die Treppen entfernt, die die Rasenflächen verbinden, zum Ehrenmal führen oder von der Zehntscheune in Richtung Burg gehen. »Uns ist es wichtig, dass das gesamte Areal für alle Personen zugänglich ist«, sagt Tewes. Angedacht sind lang gezogene Rasenstufen am Ehrenmal und an der Zehntscheune sowie Rampen mit geringer Steigung.

Saniert und um 80 Zentimeter erhöht wird derzeit bereits unabhängig von der Landesförderung die abgängige Burgmauer auf einem Teilabschnitt. Anschließend soll das angrenzende Rasenstück um weitere 80 Zentimeter abgetragen werden, um es fast auf eine Ebene mit der Rasenfläche zu bringen, auf der auch das Ehrenmal steht, das mit einer niedrigen Bepflanzung aufgewertet wird.

Neue Trittplatten

Hergestellt werden soll auch eine Sichtachse zur Schöpfemühle im Tal hinter dem Ehrenmal – und zwar unter anderem mit einem Balkon, der einen bemerkenswerten Ausblick bieten werde. Neue Trittplatten an der Burgmauer sollen Besucher dort hin führen. Die unterirdische Leitung, die Wasser von der Schöpfemühle zum Brunnen auf dem Burgvorplatz pumpt, soll ebenfalls in Teilen sichtbar und damit auch begreifbar für alle Interessierten werden.

»Der Brunnen an sich wird ausgetauscht. Wie er zukünftig aussieht, können ebenfalls die Dringenberger selbst bestimmen«, erläutert Tewes. Vorgesehen ist es auch, den Platz am Nebeneingang der Zehntscheune zu vergrößern und dort zwei Bäume zu versetzen.

Freischnitt rund um die Burg

Doch damit nicht genug: In fünf weiteren Bauabschnitten sollen in den Jahren nach 2023 weitere Maßnahmen folgen. Dabei handelt es sich unter anderem um die Sanierung des Parkplatzes an der Zehntscheune, eine Begradigung des Pflasters im Burghof, das Anlegen eines Weges rund um die Burg durch den Graben und den Wald, die Reaktivierung eines Spielplatzes und eventuell ein Freischnitt rund um die Burg, um diese von allen Seiten sichtbar zu machen.