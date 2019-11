Bad Driburg (WB/jk). Nach dem großen Erfolg mit dem ersten Schlager Summer in Herste legen die Veranstalter im kommenden Jahr nach. Auf der Bühne in Herste werden Ross Antony, Voxxclub, Feuerherz und Julia Lindholm erwartet. Termin ist Samstag, 22. August. Das Warm Up beginnt um 16 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen.

Die Vorverkaufsstellen Südstadt-Apotheke, Rad-Dimension, Touristik GmbH, AMD (alle Bad Driburg), Raiffeisenmärkte Brakel, Beverungen, Steinheim, Warburg; Cosmo (Höxter), Dorfladen Dringenberg.

Bei der Premiere in diesem Jahr hatten mehr als 2000 Schlagerfans gefeiert, getanzt und gesungen. DJ Ötzi, Eloy de Jong, Anna-Maria Zimmermann, Sabrina Berger und Maria Voskania hatten für Stimmung gesorgt. Oliver und Cedric Tilly von »Help Events« waren als Veranstalter überaus zufrieden mit der Resonanz und deuteten noch vor Abschluss des Konzertabends an, dass es 2020 eine Neuauflage geben werde.

Bühnenchoreografien

Die kommt nun, und mit dabei ist die wohl erfolgreichste junge Volksmusikband »voXXclub«. Sie sind seit ihrem Start beliebte Gäste bei ihrem Livepublikum sowie TV-Sendungen, Radio und Internet. Mit ihrem Mix aus ihren fünf studierten Stimmen, Pop, Hip-Hop und Volksmusik entwickelten sie einen neuen, eigenen Sound. Ihre bekannten, energiegeladenen Bühnenchoreografien und eine mitreißende Art des Auftretens sind eines ihrer Markenzeichen. Abertausende Fans nehmen an ihren Livekonzerten teil. Mit ihrem jüngsten Album inklusive dem Hit »Donnawedda« ist es ihnen gelungen ihren erfolgreichen Weg konsequent fortzusetzen.

Auf einen rasanten Erfolg kann inzwischen auch Feuerherz in den letzten vier Jahren zurückblicken. 2015 stürmten vier junge sympathische Sänger erstmalig die Charts und begeisterten das Publikum. Gleich dreimal gelang es Feuerherz auf Platz 1 der konservativen Airplay-Charts zu landen. Ihr gleichnamiges Album »Feuerherz« sowie das aktuelle Album »Vier« landeten beide in den offiziellen deutschen Album-Charts auf Rang sechs.

Freche Schwedin

Julia Lindholm, die junge, freche Schwedin ist eine mitreißende und unterhaltsame Entertainerin. Als Kind wuchs sie teilweise in Österreich auf. Nach ihrer Musical-Ausbildung in Schweden an der renommierten Kulturama School of Performing Arts trat sie vor gut zwei Jahren erstmals ins Rampenlicht – zunächst mit deutschsprachigen Interpretationen der größten ABBA-Hits. Ihr Cover-Album »Super Trouper« mischte in Deutschland die Top-40 auf und machte sie zu einem willkommenen Gast bei Carmen Nebel oder auch bei »Schlager des Sommers«.

Ross Antony stand bereits als Dreijähriger auf der Bühne, es folgten Gesangs- und Tanzunterricht während seiner gesamten Jugend. Heute hat er es bis ganz oben auf der Erfolgsleiter geschafft. So war er bei Florian Silbereisen zu sehen. Er trat bei und mit Stefanie Hertel auf, bei Andy Borg im »Musikantenstadl«, bei Carmen Nebel oder moderierte mit Bernhard Brink die »Schlager des Jahres«.