Für Thomas Philipzen wird der Kulturfrühschoppen der Lions im Gymnasium St. Xaver ein absolutes Heimspiel, denn er ist ein guter Bekannter in Bad Driburg und einer der lustigsten Exportschlager seiner Heimatstadt. Foto: Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). Der Lions-Club Bad Driburg bittet auch in 2020 wieder zum Kulturfrühschoppen: Zum 13. Mal wird am 15. März um 11 Uhr in der Aula des Gymnasiums St. Xaver die bewährte Mischung aus Musik und Kabarett für einen unterhaltsamen Vormittag sorgen. Gleich zwei Kabarettisten und drei Musiker werden mit viel westfälischer Power die Bühne rocken: Wildes Holz, Thomas Philipzen und Matthias Reuter.

Wildes Holz (Tobias Reisige, Blockflöte; Markus Conrads, Kontrabass; Djamel Laroussi, Gitarre) verbindet Höhenflüge mit Tiefgang und Kraft mit Finesse. Von der klassischen Hochkultur zu den Niederungen der Popmusik ist es hier nicht weit: Menuett und Madonna trennt nur ein Saiten-Sprung, und eine Blockflöte kann problemlos sowohl eine E-Gitarre als auch eine Rock-Röhre ersetzen. Geheimnisvoll und vieldeutig klingen die eigenen Kompositionen, wild und zugleich zart können sie sein.

Gefahr für Minderjährige

Die Ausschnitte aus ihren Bühnenprogrammen werden an diesem Vormittag so zu einem mitreißenden Mix aus neuen Songs und holztypischem Sound, angereichert durch Einflüsse aus maghrebinischer und afrikanischer Musik. Und natürlich gibt es auch maßgeschreinerte Blockflöten-Versionen bekannter Rock- und Pophits zu hören. Aber auch der Klassik werden sich Wildes Holz weiter annehmen. Denn schwere Musik klingt am besten auf leichten Instrumenten. Und eine C-Blockflöte wiegt 95 Gramm.

Die Band Wildes Holz existiert seit 1998 und zeigt, dass eine Blockflöte im Grunde ein Rock-Instrument ist, dessen Gefahr für Minderjährige nicht zu unterschätzen ist.

Für Thomas Philipzen wird es ein Heimspiel, denn er ist ein guter Bekannter in Bad Driburg und einer der lustigsten Exportschlager seiner Heimatstadt.

Heimspiel

Ob mit dem Jahresrückblick-Trio Storno, als Moderator in GOP oder in anderen renommierten Shows oder eben auch als Solo-Kabarettist überzeugt er humorvoll, akrobatisch und mit inhaltlicher Substanz. Mit raumgreifender Gestik tobt er über die Bühne und begeistert sein Publikum inhaltlich und darstellerisch. An diesem Morgen wird er durch die Show führen.

Matthias Reuter stammt aus, wohnt und bleibt im Ruhrgebiet in Oberhausen. Studiert hat er auch: Germanistik mit Magisterabschluss, also Kleinkunst-Fachabitur. Seit 2010 kann er davon leben. Sagt sein Vermieter. Bis 2070 muss er davon leben. Sagt sein Rentenbescheid.

Humor ist oft eine Frage der Perspektive. Und von unten nach oben lacht es sich viel herzlicher als umgekehrt. Warum trotzdem alle dauernd nach oben wollen, hat er nieverstanden. So bleibt er am Boden und besieht sich von dort aus die Vorturner, Vorbilder und Vordenker des Landes. Denn Leute, die immer die Wahrheit kennen, haben sie sich meist selbst ausgedacht.

Sein Kabarettprogramm ist jedenfalls von vorne bis hinten erfunden. Matthias Reuter kennt die Wahrheit auch nicht. Aber seine erfundenen Geschichten kommen oftmals nah dran.

Tegtmeiers Erben

Dafür ist er bislang schon zehn Mal mit lustig klingenden Kabarettpreisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Publikumspreis des Hessischen Kabarettpreises 2018, aber auch mit der Jurypreis-Kappe des Wettbewerbs Tegtmeiers Erben im Jahr 2011.

Neben Musik und Kabarett wird auch für adäquate Verpflegung bestens gesorgt sein. Der Vormittag wird abgerundet durch eine vielfältige Auswahl an Weinen und kulinarischen Spezialitäten, die für eine angenehme, zünftige Atmosphäre sorgen werden.

Karten gibt es auf dem Bad Driburger Adventsmarkt am Glühweinstand der Driburger Lions, bei der Touristik GmbH, Lange Straße 140, Telefon 05253/98940, in der Buchhandlung Saabel, Lange Straße 86, Telefon 05253/4596, und beim Kulturbüro OWL, Mail: info@kulturbuero-owl.de.