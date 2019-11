Verschiedene musikalische Vorführungen sorgen auch in diesem Jahr für weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt. Mehrere Schulen beteiligen sich an dem Programm. Foto: Daniel Winkler

Bad Driburg (WB). Der Duft nach Lebkuchen, gebrannten Mandeln und Glühwein umrahmt von weihnachtlicher Musik: Der Bad Driburger Adventsmarkt, der vom Werbering und der Bad Driburger Touristik GmbH veranstaltet wird, präsentiert sich in diesem Jahr wieder rund um das erste Adventswochenende vom 28. November bis 1. Dezember in sinnlicher Atmosphäre und Gemütlichkeit.

Zahlreiche kunsthandwerkliche Hütten und Stände laden mitten im Herzen der Stadt zum vorweihnachtlichen Bummel ein. Diejenigen, die noch Kleinigkeiten oder Ideen für die Weihnachtsdekoration suchen, können sich am Donnerstag- und Freitagnachmittag ab 15 Uhr sowie am Samstag und Sonntag bereits von 11 Uhr an an den Hütten eindecken oder inspirieren lassen. Für einen warmen Bauch sorgen verschiedene Glühwein- und Gastronomiestände mit besonderen Spezialitäten.

Umzug ab Kirche

Am Freitag, 29. November, lädt der Werbering Bad Driburg alle Kinder und Familien ein, im Rahmen eines kleinen Laternenumzugs den Adventsmarkt zu besuchen. Treffpunkt für den Umzug ist an der katholischen Kirche St. Peter und Paul am Alten Markt. Von dort wird sich der Umzug, begleitet von der Jugendfeuerwehr und der Stadtkapelle Bad Driburg mit weihnachtlicher Musik, um 16.30 Uhr auf den Weg zum Adventsmarkt am Raiffeisenbrunnen begeben. Dort erwartet der Weihnachtsmann die Teilnehmer und hält für die Kinder eine Überraschung bereit.

Musikalische Darbietungen

Verschiedene musikalische Vorführungen sorgen auch in diesem Jahr für weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt. Zum Start des Adventsmarktes am Donnerstag veranstaltet der Fanfarenzug Blau-Weiß Bad Driburg um 18.30 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr am Raiffeisenplatz sein traditionelles Turmblasen. Auch die Schule unter der Iburg, Städtische Gemeinschaftsgrundschule Bad Driburg, veranstaltet wieder das beliebte Adventssingen am Samstag um 14 Uhr mitten auf dem Adventsmarkt am großen Weihnachtsbaum. Alle Besucherinnen und Besucher sind zum Mitsingen eingeladen. Wie in jedem Jahr spielt auch die Stadtkapelle Bad Driburg an mehreren Tagen Weihnachtslieder und begleitet den Laternenumzug am Freitag.

Am 1. Dezember veranstaltet der Werbering wieder einen verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr laden die Geschäfte zum Weihnachtseinkauf ein.

Der Adventsmarkt wird auch dieses Mal mit Unterstützung der Stadtwerke Bad Driburg GmbH durch eine besondere Ambientebeleuchtung in Szene gesetzt. »Ein Besuch des Adventsmarktes lohnt daher außer am Tage insbesondere auch bei Dunkelheit«, empfehlen die Organisatoren.