Von Jürgen Köster

Termin für die Schau ist am 25./26. April. „Der Frühjahrstermin passt bestens. Da ist der Start in die Saison. Und es gibt keine anderen Veranstaltungen, so dass Terminüberschneidungen vermieden werden“, stellt Wiegran fest.

„70 sollen es schon werden“

Im Jahr 2017 hätten sich 66 Aussteller beteiligt. „70 sollen es schon werden“, zeigen sich Holdgrewe und Wiegran optimistisch. Auch die Besucherzahl hoffen sie noch einmal steigern zu können. 2015 seien es 6000 gewesen, 2017 hätten 7000 Menschen die Präsentation besucht.

Die Aussteller kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen – vom Autohaus bis zum Ofenbauer. Wieder mit ins Boot holen will die Unternehmergemeinschaft den Einzelhandel. Wiegran: „Wir wollen verstärkt den Einzelhandel aus der City ansprechen. Bei der Gewerbeschau dürfen sie auch am Sonntag verkaufen. Das ist ja heutzutage nicht immer selbstverständlich. Die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage ist rückläufig.“

Aktionen und Gewinnspiele

Die Organisatoren hoffen, wieder eine gesunde Mischung aus bekannten Teilnehmern und neuen Gesichtern zu bekommen. Zur Schau soll es diverse Aktionen und Gewinnspiele geben. Das Mitmachen soll für junge und ältere Besucher gegeben sein.

Fest eingeplant ist wieder ein Gourmet-Zelt, das unter anderem mit einem Frühstücksbüffet zum gelungenen Start in den Tag beitragen soll.

Am Samstag ist die Schau von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Für ein Bühnenprogramm wird ebenso gesorgt wie für die Betreuung der Kinder, die nicht mit auf den Messerundgang kommen können. Im Messezelt stehen 1600 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Anmeldungen: www.ug-bad-driburg.de