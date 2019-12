Bad Driburg (WB). Der Tag der offenen Tür am Gymnasium St. Xaver hat interessierten kleinen und großen Gästen auch in diesem Jahr einen umfassenden Eindruck vom Leben an der Schule vermittelt. Darüber hinaus nutzten viele ehemalige Schüler, Mitarbeiter und Lehrer die Chance, während eines Rundgangs zu erfahren, wie sich „ihre“ Schule von Jahr zu Jahr weiterentwickelt.

Umfassendes Programm

Dazu hatten Schüler, Eltern und Lehrer wieder ein umfassendes Programm vorbereitet, das zum Mitmachen in den einzelnen Fachräumen einlud. Hier konnten aufschlussreiche Experimente durchgeführt, Rätsel gelöst, kürzere Unterrichtseinheiten mitverfolgt oder nach Herzenslust Unterrichtsmaterialien kreativ-spielerisch ausprobiert werden. Daneben blieb stets die Zeit, sich in Gesprächen über neuste Konzepte und Entwicklungen in den einzelnen Fachbereichen zu informieren.

Darüber hinaus fanden – oft zur Überraschung der Gäste – auf den Fluren und in der Aula Theater- und Musikproben statt. Einzelne Arbeitsgemeinschaften und Initiativen stellten ihr schulisches und gesellschaftliches Engagement vor.

Europäische Spezialitäten

Die Schüler der Jahrgangsstufe 9 veranstalteten einen Weihnachtsmarkt, auf dem – entsprechend der Auszeichnung des Gymnasiums St. Xaver als Europaschule – selbst gebackene europäische Spezialitäten angeboten wurden.

Und in der Sporthalle fand neben einem Abenteuerparcours ein Basketballspiel zwischen Schülern und Lehrern statt.

In zwei kurzen Informationsveranstaltungen machten Schulleiter Antonio Burgos und Erprobungsstufenkoordinatorin Annegret Morosan-Weskamp auf das Konzept zur Begleitung von Schülern in den Jahrgangsstufen 5 und 6 aufmerksam und berichteten über weitere besondere Angebote der Schule.

Oberstufenkoordinator Frank Kieseheuer stellte sich zudem den Fragen der Haupt- und Realschüler, die nach der Erlangung der Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk zum Gymnasium St. Xaver wechseln möchten.

Einen Eindruck vom geistlichen Leben am Gymnasium St. Xaver konnten die Gäste im Fachraum Religion sowie im morgendlichen Schulgottesdienst gewinnen, der von Schulseelsorger Maurinus Niedzwetzki und den Schülern des Musik-Neigungsfachs der Jahrgangsstufe 5 gestaltet wurde.

Elterncafé

Außerdem bestand den ganzen Tag über die Möglichkeit, in die festlich geschmückte Mensa oder das von adventlichem Kerzenschimmer erfüllte Elterncafé im Schulfoyer einzukehren und bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee die Atmosphäre der Schule auf sich wirken zu lassen.

“Auch wenn der Tag der offenen Tür auf diese Weise zahlreiche Informationen bot und einen Eindruck vom Leben am Gymnasium St. Xaver vermittelte, so ist es doch nicht möglich, ausführlich auf das Konzept einzugehen, das insbesondere für die zukünftigen Schüler der Jahrgangsstufe 5 von Bedeutung ist und ihnen einen gleitenden Übergang von der Grundschule an die neue Schulform gewährleisten soll”, heißt es in einer Mittelung der Schule.

Informationsabend

Aus diesem Grund wird am Montag, 13. Januar, um 19 Uhr ein weiterer Informationsabend angeboten. Er richtet sich an alle interessierten Eltern, deren Kinder eventuell nach den Sommerferien das Gymnasium St. Xaver besuchen möchten, und bietet zudem die Möglichkeit, bisher offen gebliebene Fragen zu klären.