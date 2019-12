Von Jürgen Köster

Bad Driburg (WB). „Die Insolvenzmeldung der Driburger Glashütte kam am Rosenmontag 1974“, erinnert sich Dr. Heinz-Jörg Wiegand vom Hauptamt der Stadt genau. Damit endete nach 110 Jahren ein wesentliches Stück Glasmachergeschichte. Viele Badestädter haben die Fabrik an der Brakeler Straße noch in guter Erinnerung, die um 1865 in Betrieb ging.