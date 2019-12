Der Lauf in Steinheim stand nicht nur im Zeichen der Gesundheit und dem Spaß am gemeinsamen Laufen, sondern auch der guten Sache. In diesem Jahr hatten sich die Organisatoren des „ego Fitness- und Gesundheitsstudios“ und der AOK Nordwest dafür entschieden, den Erlös des Laufs aus den Startgeldern in Höhe von 1050 Euro dem Pastoralverbund Steinheim, vertreten durch Pastor Jörg Klose, zu übergeben.

Spende: „Surfkurs für Firmlinge“

Mit der Spende wird vom 2. bis 9. August 2020 ein Surfkurs für Firmlinge in Pepelow an der Ostsee unterstützt. „Die Jugendlichen sollen in einem Praxisteil die Wirkung der Windkraft erleben und erfahren, dass Surfen gegen den Wind nicht möglich ist“, so Klose.

Spendenübergabe vom Steinheimer Firmenlauf 2019 (von links): Jörg Kanne (Rewe), Thomas Pottmeier (AOK), Pastor Jörg Klose, Elmar Wiesemann („ego“) und Werner Lödige von der Vereinigten Volksbank in Steinheim (rechts). Die AOK erklärte, ab 2020 nicht mehr dabei zu sein. Foto: Heinz Wilfert Spendenübergabe vom Steinheimer Firmenlauf 2019 (von links): Jörg Kanne (Rewe), Thomas Pottmeier (AOK), Pastor Jörg Klose, Elmar Wiesemann („ego“) und Werner Lödige von der Vereinigten Volksbank in Steinheim (rechts). Die AOK erklärte, ab 2020 nicht mehr dabei zu sein. Foto: Heinz Wilfert

Die Teilnehmer sollen diese Erfahrungen auch auf ihr Leben übertragen. „Und Gottes Geist als Antriebskraft spüren“, hofft Klose, dem es darum geht, mit solchen Angeboten durch die Kirche junge Christen anders in den Blick zu nehmen. Unter anderem können die Jugendlichen auch den Surfschein ablegen. Durch die Spende vom Firmenlauf könnten die ­Kosten begrenzt werden.

Neben Steinheim auch Lauf in Bad Driburg betroffen

Das „weinende Auge“ resultierte daraus, dass die AOK sich aus der Organisation des Steinheimer Firmenlaufs zurückzieht. Im Kreis Höxter hat es bisher drei Firmenläufe mit der AOK gegeben: in Steinheim, Bad Driburg und Höxter. „Es waren unter den 17 Läufen im Bereich der AOK Nordwest die Veranstaltungen mit der geringsten Beteiligung“, betonte Vertriebsleiter Thomas Pottmeier. Weil es dabei um Beitragsgelder gehe, betrifft der Rückzug auch Bad Driburg, so Pottmeier.

Firmenlauf in Höxter weiter mit AOK

Nur der Firmenlauf in Höxter werde vorläufig mit der AOK weiter organisiert. „Die Entscheidung ist bitter, aber wir müssen sie akzeptieren, auch wenn wir damit nicht gerechnet haben“, bedauert Elmar Wiesemann vom „ego“. Ob und wie es mit dem Steinheimer Firmenlauf weitergeht (2020 wäre es der zehnte), bleibe vorläufig offen.