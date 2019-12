Von Jürgen Köster

Steuersätze bleiben stabil

Wichtig für die Bürger: die Steuersätze und die Gebührensätze des städtischen Haushaltes bleiben stabil. Die Ergebnisplanung für das kommende Haushaltsjahr sieht Erträge in Höhe von 42.022.830 Euro vor, was einem Plus von etwa 700.000 Euro entspricht. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 45.569.239 Euro gegenüber (plus 1,3 Millionen Euro). „Wenn alle geplanten Erträge und Aufwendungen so zum Tragen kommen, ergibt sich für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 3.546.409 Euro. Gegenüber der Planung für das Jahr 2019 bedeutet dieses eine Verschlechterung von rund 0,6 Millionen Euro“, sagte der Kämmerer. Der sich aus der Planung ergebende Fehlbetrag könne aus der Ausgleichsrücklage bestritten werden.

1,5 Millionen Euro für Kindergarten

Für Investitionen sind im Planentwurf 8.428.500 Euro vorgesehene. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind 565.000 Euro veranschlagt, für Auszahlungen für Baumaßnahmen 6,1 Millionen Euro vorgesehen. Darin findet sich mit 1,5 Millionen Euro der Neubau des Kindergartens in der Georg-Nave-Straße als größte Einzelmaßnahme wieder. Sie wird mit Landeszuweisungen von 0,7 Millionen Euro bezuschusst.

Für den Umbau der Grundschule in Dringenberg werden 600.000 Euro berücksichtigt. Diese Maßnahme wird durch Mittel des Landesprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ finanziert.

650.000 Euro sind an investiven Auszahlungen für den weiteren Umbau der „Grundschule Unter der Iburg“ in den Haushalt eingestellt, für die Erneuerung der Tartanbahn im Iburgstadion 80.000 Euro. Darüber hinaus werden auch im kommenden Jahr diverse Straßen endausgebaut oder saniert. Auch sollen vom kommenden Jahr an diverse Brücken zu saniert werden.

Abdeckung der Verluste

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen enthält der Haushalt 1.538.000 Euro. Dabei handelt es sich laut Koch vor allem um Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr und den Bauhof in Höhe von 451.000 und 125.000 Euro. Hinzu kommen Mittel für das Projekt „ZukunftsFit Digitalisierung“ für die touristische Ausrichtung der Stadt.

Um dem aufgelaufenen Bilanzverlust der Driburg Therme entgegen zu wirken, seien im Etatentwurf erstmals 265.000 Euro für die Abdeckung der Verluste eingeplant. Auch für 2019 sei ein Betrag in gleicher Höhe aus dem Betriebskostenzuschuss zur Verlustabdeckung verwendet worden, berichtete der Kämmerer.

Deckungslücke minimieren

Eine besondere Herausforderung werde es seiner Einschätzung nach sein, Maßnahmen zu treffen, die die Deckungslücke zwischen erwarteten Kurbeiträgen und den Aufwendungen für die Nutzung der Kureinrichtungen minimieren.

Der Zusammenarbeit mit dem Gräflichen Park widmete der Bürgermeister einen erheblichen Teil seiner Haushaltsrede. Dem Haushaltsplan-Entwurf sei zu entnehmen, dass der Ansatz „Dienstleistungsentschädigung“ für 2020 höher sei als der Ansatz 2018, aber niedriger als 2019.

Mit dem derzeit gültigen Interimsvertrag hätten sich die beiden Vertragsparteien geeinigt, dass die Höhe der Entschädigung für die Nutzung von Kureinrichtungen durch die Prüfungsstelle der Bezirksregierung für die Preisprüfung öffentlicher Aufträge überprüft werden sollte. Das dabei festgestellte Ergebnis sollte dann auch Grundlage für das weitere Vertragsverhältnis sein.

Gute Zusammenarbeit

Die Stadt habe dem Gräflichen Park die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit auf der Grundlage des Preisprüfungsergebnisses vorgeschlagen, wie dies auch der Interimsvertrag vorsehe.

„Damit erkennt die Stadt Bad Driburg das Ergebnis der Preisprüfung grundsätzlich an. Wir stehen seit Vorliegen des Prüfungsergebnisses mit unserem Vertragspartner in intensivem Austausch. Von einer beiderseitigen Anerkennung der Prüfung ist man aber noch ein ganzes Stück entfernt. Es steht die Forderung im Raum, für 2019 höhere Parkunterhaltungskosten zu berücksichtigen. Insofern gibt es leider noch keinen vollständigen Konsens“, bedauerte Deppe.

Eigene Lösungsansätze

Die Stadt habe weiter das starke Interesse an einer gemeinsamen Entwicklung des Standortes und strebe deshalb gern eine dauerhafte Vertragslösung an. „Wir sehen dabei aber jetzt auch das Risiko, dass wir weiterhin mit zu hohen Forderungen konfrontiert werden und dass es deswegen nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommt“, machte der Bürgermeister deutlich.

Sollte dieser Fall eintreten, würde die Stadt vor die Herausforderung gestellt, eigene Lösungsansätze zu entwickeln, um die Vorgaben des NRW-Kurorterechts zu erfüllen. Deppe: „Mit unseren Einrichtungen wie insbesondere der Eggeland-Klinik wären wir dazu auch in der Lage“. Die Stadt wolle aber mit dem Gräflichen Park im Gespräch bleiben.