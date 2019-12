Von Jürgen Köster

Das trifft auch in diesem Jahr wieder in besonderem Maß zu: Melanie Humborg und Eduard Dörmann hat Bürgermeister Burkhard Deppe im voll besetzten Ratssaal mit den Ehrenurkunden der Stadt ausgezeichnet.

Viel Idealismus

„Die Ehrung hebt all diejenigen hervor, die Herausragendes leisten, die sich mit viel Idealismus und Einsatz einer Aufgabe widmen, die der Gemeinschaft und damit uns allen, zugutekommt“, sagte der Bürgermeister.

Melanie Humborg und Eduard Dörmann seien „ihrer“ Sache schon seit vielen Jahren treu. Sie seien das beste Beispiel dafür, wie man seine Stärken gewinnbringend für andere einsetzt. „Sie sind unsere Werbeträger, sozusagen Botschafter des Ehrenamtes“, betonte Deppe.

Bereits seit vielen Jahren ist Melanie Humborg ehrenamtlich engagiert – bereits seit ihrer Jugend in den Kirchengemeinden des Pastoralverbundes oder als aktives Mitglied der Landjugend. Mehrere Wahlperioden gehörte sie dem Pfarrgemeinderat in der Südstadt an. Ihr besonderes Engagement richtete sich hier auf die Kinder- und Jugendarbeit, sie leitete eine Musikgruppe und zeichnete für die musikalische Begleitung von Familiengottesdiensten und anderen liturgischen Feiern verantwortlich.

Unkomplizierte Art

Deppe hob besonders die herzliche, unkomplizierte und offene Art der Bad Driburgerin hervor, die auf diese Weise Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft zusammenbringe, um sich gemeinsam für andere zu engagieren und dem christlichen Glauben auf die Spur zu kommen.

Seit vielen Jahren setze sie sich auch für soziale Projekte in der Stadt ein. Der Bürgermeister nannte als Beispiele die jährliche Bücher- und Second Hand-Börse oder auch die Unterstützung des Projektes „Jedes Kind lernt schwimmen“. Auch die Leseförderung an der Grundschule liege ihr am Herzen, die schon seit vielen Jahren vom Inner Wheel Club organisiert werde. Als dessen Präsidentin habe Melanie Humborg mit überaus großem persönlichen Einsatz erheblich dazu beigetragen, dass dieses Projekt verwirklicht werden konnte.

Organisator des Maifestes

Viele Projekte mit angestoßen hat Eduard Dörmann in seinem Heimatort Herste. Er ist Mitbegründer und Organisator des Maifestes, das seit 2006 gefeiert wird. Bereits seit 40 Jahren gibt es das Nikolausfest im Aadorf. Auch hier ist Dörmann mitverantwortlich für die Organisation und Durchführung. 18 Jahre lang ist er im Kirchenvorstand engagiert. Deppe bezeichnete Dörmann als jemanden, „der anpackt und handelt, der etwas für andere tut und der so durch seine vorbildlichen Leistungen auch zu einem positiven Image der Ortschaft Herste und damit unserer Stadt beiträgt.“

Schlüsselmeister

Bei all dem sei er bescheiden, möchte nicht im Rampenlicht stehen, leiste aber im Hintergrund herausragende Arbeit in verschiedenen Funktionen. Der Bürgermeister verwies hier unter anderem auf verschiedene Aktivitäten des Heimatvereins, in dem Dörmann seit 2005 im Vorstand sei. Bei allen Bauprojekten des Vereins habe er maßgeblich mitgewirkt – von der Restaurierung von Baudenkmälern bis hin zur regelmäßigen Pflege öffentlicher Plätze und Flächen oder der Restaurierung der Körfer-Quelle. Hier sei Dörmann heute der Schlüsselmeister. „Wer die Körfer-Quelle von innen sehen will, bekommt bei ihm den Schlüssel“, gab Deppe einen Tipp. Nicht unerwähnt ließ er die große Unterstützung, die Dörmann stets durch seine Ehefrau Gertrud erfahren habe.