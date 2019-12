Das Jugendmusikfestival, an dem 41 junge Musiker aus sechs Nationen beteiligt waren, ist nur ein Projekt gewesen, das bei der Versammlung hervorgehoben wurde.

So seien im vergangenen Jahr etwa 20 soziale Projekte mit einem höheren fünfstelligen Betrag unterstützt worden. „Zum Aufkommen trugen neben Spenden und Beiträgen auch Projekte wie die Teilnahme am Weihnachtsmarkt der Manifattura und das Benefizgolfturnier in Bad Driburg bei“, heißt es vom Rotary-Club. Das rotarische Jahr erstreckt sich jeweils vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres. Neben jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen gehören Sonderveranstaltungen und Exkursionen zum Clubleben dazu.

Reges Clubleben

Derzeit gehören dem Club etwa 60 Mitglieder aus den Kreisen Höxter, Paderborn und Lippe an, die aus verschiedenen Berufsgruppen stammen. Die Altersspanne reicht von 40 bis 95 Jahre. Zwei Mitglieder sind nun besonders in den Mittelpunkt gestellt worden: Dr. Mahmoud Affani wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt, Klaus-Gunther von Chappuis ist seit 50 Jahren Rotarier.

Die Mitglieder nutzten die Versammlung außerdem, um ihren Vorstand zu wählen. In den Jahren 2020 bis 2022 werden Ludger Kreutzer und nachfolgend Thilo Wendenburg die Geschicke des Clubs leiten. Neben der Kassenprüfung und dem Kassenbericht durch Oliver Kleine berichtete Präsident Jens Härtel, dass der befreundete Club aus England das Internationale Kontakttreffen Ende Mai ausrichten wird.

Weitere Informationen zum Rotary-Club Bad Driburg gibt es im Internet .