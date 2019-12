Dringenberg (WB). Wenn in den Dringenberger Kellern die Funken fliegen und es überall im Haus nach Farbe und Kleber duftet, dann hat auch für die Bühnenbauer des Burgtheaters die Theatersaison so richtig begonnen. Und seitdem am Nikolauswochenende die Bühne in ihrer Rohform im Saal der Gaststätte Hausmann aufgebaut wurde, trifft man dort zu früher und später Stunde nicht nur auf die Schauspieler bei den Proben, sondern auch auf das Team des Bühnenbaus.