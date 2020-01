Reelsen (WB/sos). Die Reelser Petition hat in allen drei Punkten Erfolg gehabt. Diese gute Nachricht aus dem Landtag in Düsseldorf erfreut die Bürgerinnen, die sich in dringlichen Verkehrssicherheitsfragen an den Petitionsausschuss gewandt hatten.

Das Gremium kommt nach einem Vor-Ort-Termin und nach seiner Sitzung im Dezember zu einem klaren Schluss: An einer Ampel in der Detmolder Straße führt kein Weg vorbei. Der vorhandene Zebrastreifen auf dem Fußgängerüberweg nahe der (Schul-)Bushaltestelle reiche nicht aus, um besonders den Schulkindern ein sicheres Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, argumentiert das Gremium.

„Wir sind sehr zufrieden und freuen uns über das gute Ergebnis. Wir haben sehr viel Kraft investiert und können jetzt sagen: Es hat sich gelohnt“, bringt Julia Seifert, eine der Initiatorinnen der Offensive, ihre Freude über den Erfolg der Eingabe zum Ausdruck. Zusammen mit Sarah Brakhane hatte sie die Petition auf den Weg gebracht.

Diese umfasst neben der Ampel an der Haltestelle auch die Situation am Kindergarten. Der Petitionsausschuss wendet sich über das Verkehrsministerium an den Kreis als zuständigen Straßenbaulastträger und bittet diesen, alles Notwendige zu tun, damit die vorhandene, streckenbezogene Tempobegrenzung auf 30 km/h vor dem Kindergarten eingehalten wird. Dies könne aus Sicht des Ausschusses durch eine Fahrbahnverengung geschehen, die Autofahrer auf die Bremse zwingt. Auch könne in Erwägung gezogen werden, an Ort und Stelle eine allgemeine Tempo-30-Zone einzurichten.

Gefahren für Fußgänger

Für die Ampel an der Bushaltestelle in der Detmolder Straße wendet sich der Petitionsausschuss an den hier zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW. Die Voraussetzungen für eine Lichtzeichenanlage seien erfüllt. Der Petitionsausschuss sieht eine Gefahrenlage als gegeben an. „Die fragliche Straße ist verhältnismäßig eng, leicht abschüssig und kurvig, so dass Verkehrsteilnehmer, die die Straße talwärts befahren, den Verkehrsraum an der entscheidenden Stelle nicht vollständig einsehen können“, begründet das Gremium.

Gleiches gelte für Fußgänger, insbesondere Kinder. Gerade der Kurvenverlauf in Verbindung mit der durchgehenden Bebauung, die sehr nah an die Fahrbahn heranreiche und die Sicht einschränke, schaffe eine hinreichende Gefahrenlage, die eine Ampel geboten erscheinen lasse. Der Schwerlastverkehr verstärke diese Annahme. „Gerade Kinder können zudem die Geschwindigkeiten schwer einschätzen und werden durch die an der Hauskante erscheinenden Fahrzeuge beim Überqueren verunsichert. Kinder und Eltern sowie ältere Menschen berichten glaubhaft von gefährlichen Situationen“, heißt es im Schreiben des Petitionsausschusses. Dass noch keine lebensgefährlichen Unfälle passiert seien, sei keine Begründung, um die Gefahrensituation im bisherigen Zustand zu belassen.

Auch im dritten Anliegen, dass unmittelbar am Ortsausgang die erlaubte Geschwindigkeit reduziert wird, „vermag sich der Petitionsausschuss anschließen“. Das Gremium nimmt positiv zur Kenntnis, dass Straßen NRW erneut prüfen will, ob die Voraussetzungen für eine Tempobegrenzung vorliegen.

Beim Ortstermin des Ausschusses war der Landtagsabgeordnete Matthias Goeken (CDU) dabei. Ihm dankt Julia Seifert ebenso wie der Kommunalpolitikerin Martina Denkner (Grüne) für die Unterstützung.