Das Ambulante Reha Zentrum in Jena ist 2013 gebaut worden. Es wechselt vom Verbund der Gräflichen Kliniken zum neuen Betreiber Nanz medico mit Sitz in Stuttgart. Foto: UGOS

Mit dem Betreiberwechsel einher geht auch eine Namensänderung. So wird aus dem Ambulanten Reha Zentrum (ARZ) das Zentrum für ambulante Rehabilitation Jena (ZAR). Ansonsten soll alles unverändert bleiben.

„Dass wir das etablierte Zentrum in Jena nahtlos weiterführen können, ist zum einen unserer Erfahrung und unserer Reputation bei Kostenträgern und Zuweisern geschuldet. Vor allem aber setzen wir auf das bisherige Team, das umfangreiche Leistungsspektrum und auf die Zusammenarbeit mit den Medizinern und Gesundheitsakteuren vor Ort“, erklärt Markus Frenzer, Geschäftsführer der Nanz medico GmbH & Co. KG.

Synergieeffekte sind nicht im erhofften Maß eingetreten

Wirtschaftliche als auch strategische Gründe hatten Anfang 2019 zur Suche eines neuen Betreibers geführt. Erhoffte Synergieeffekte mit der zur Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff gehörenden „Moritz Klinik“ im benachbarten Bad Klosterlausnitz waren zudem nicht im erhofften Maße eingetreten. Bedingung sei von Anfang gewesen, dass neben einer für die Mitarbeiter sozialverträglichen Übernahme der neue Betreiber auch die Einrichtung mit Know-how im ambulantem Reha-Bereich weiter voranbringt.

" „Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich der stationären Rehabilitation.“ Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff "

Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff, Geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Unternehmensgruppe, ist überzeugt: „Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich der stationären Rehabilitation. Mit der Nanz medico haben wir einen passenden und verantwortungsvollen Betreiber gefunden, der das ARZ mit seinem hervorragenden Team zukunftsorientiert weiter entwickeln kann.“

Das Ambulante Reha Zentrum (ARZ) wurde 2013 in Jena gebaut und war seitdem Teil des Verbunds Gräflicher Kliniken der Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS). Zu dem Verbund gehören auch die vier stationären Häuser Caspar Heinrich Klinik und Marcus Klinik in Bad Driburg, die Park Klinik in Bad Hermannsborn sowie die Moritz Klinik in Bad Klosterlausnitz. Darüber hinaus zählen die Geschäftsbereiche „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ und die Bad Driburger Naturparkquellen zur UGOS. Weiterhin bestehen geschäftliche Aktivitäten im Bereich Grundstücksentwicklung und Forstwirtschaft.

Familienunternehmen beschäftigt 1.500 Mitarbeiter

Das Familienunternehmen beschäftigt zur Zeit insgesamt rund 1.500 Mitarbeiter und ist damit einer der größten Arbeitgeber im Kulturland Kreis Höxter. Der jährliche Gesamtumsatz der drei Geschäftsfelder liegt bei mehr als 100 Millionen Euro.

Die Nanz medico ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Stuttgart. Sie betreibt deutschlandweit 24 Standorte – mit dem ARZ in Jena 25 Standorte – und ist der größte Anbieter ganztägiger ambulanter Rehabilitation in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.850 Mitarbeiter und engagiert sich aktiv in Wissenschaft und Forschung.