Während der Kontrolle leistete der junge Mann Widerstand, so dass er von den Polizeibeamten gefesselt werden musste (Symbolbild). Foto: dpa

Bad Driburg (WB/rob). Vorfall am Sonntagmorgen: Um 5.24 Uhr sind in Bad Driburg im Bereich “Weiße Mauer” drei randalierende Jugendliche aufgefallen. Zeugen meldeten die Randalierer der Polizeiwache. Die Polizei traf dort kurze Zeit später einen 20-Jährigen an, zwei weitere Personen flüchteten zu Fuß.