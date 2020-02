Von Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). Lehrer, die mit E-Scootern zwischen den Gesamtschulstandorten pendeln, ein Tegelweg, der als Fahrradstraße dient und darüber hinaus nur vom Bürgerbus und Anliegern genutzt werden darf, Bordsteine, die so beschaffen sind, dass sie von Rollstuhlfahrern und Menschen mit Sehbehinderung gleichermaßen genutzt werden können – vielfältig sind die Ideen, die das Planungsbüro Via aus Köln nach zwei Begehungen in der Südoststadt in Bad Driburg entwickelt hat.

Andrea Fromberg hat die Ergebnisse dieser zwei Fußverkehrs-Checks am Montagabend im Melanchthon-Haus vorgestellt. Eine Tour erfolgte mit Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, eine andere mit Schülerinnen und Schülern.

Doppelborde anlegen

Wie sie erläuterte, seien Bordsteinabsenkungen insbesondere für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien, an vielen Stellen in der Südoststadt geboten. „Wenn die Platzverhältnisse es zulassen, sollten Doppelborde an Querungsstellen angelegt werden, um den Anforderungen von Mobilitäts- und Seheingeschränkten gerecht zu werden“, erläuterte die Fachfrau. Doppelborde heißt, dass der Bordstein sowohl ohne Kante von der Straße auf den Bürgersteig verläuft, gleichermaßen aber auch über eine tastbare Kante verfügt, an der sich Menschen mit Sehbehinderung orientieren können. Das betrifft unter anderem die Bordsteine zum Eingang des Stadtparks und in der Straße An den Fischteichen.

Fußwege in der Südoststadt unter der Lupe Fotostrecke

Foto: Frank Spiegel

Als problematisch haben sich auch die in dem Gebiet oft aufgeweiteten Kreuzungsbereiche und die überbreiten Fahrbahnen erwiesen. „So hat man in den 60er Jahren gebaut. Da hatte das Auto Priorität“, blickte Andrea Fromberg zurück. Heute sei das anders. Sie schlug daher vor, die Geometrie von Knoten und Einmündungen für Fußgänger so eng wie möglich zu gestalten. Das biete kürzere Wegdistanzen beim Überqueren der Straße und mehr Übersichtlichkeit. Überbreite Fahrbahnen sollten verengt werden. Das ermögliche ein komfortableres Begehen der Bürgersteige und mehr Bewegungsfreiheit für Fußgänger. Die optische Verengung gehe zudem mit einer Temporeduzierung des Verkehrs einher.

„An vielen Stellen in Bad Driburg sollten die Gehwege saniert werden, um eine gefahrlose Nutzung zu gewährleisten“, war eine weitere Empfehlung der Fachleute. Problematisch sei dabei, dass in diesem Fall die Anwohner mit zur Kasse gebeten würden und es daher teilweise Widerstände gegen derartige Planungen gebe. Die Fachfrau regte ferner an, die Wege im Stadtpark sowie die Brücke über den Katzohlbach auszubessern.

Als problematisch sind bei den Begehungen auch die Durchfahrsperren und Umlaufsperren empfunden worden. „Die stellen für Rollstuhlfahrer aber auch für Fahrräder mit Kinderanhänger oft unüberwindbare Hindernisse dar“, führte Andrea Fromberg aus. Dringend empfahl sie, die so genannten Poller – wie inzwischen vorgeschrieben – mit entsprechenden Markierungen zu versehen.

Poller prüfen

Grundsätzlich sei es zudem sinnvoll zu überprüfen, ob diese in jedem Fall tatsächlich notwendig seien.

Mit Blick auf das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept in dem Bereich könne auch eine so genannte Nahmobilitätsachse geschaffen werden vom Bahnhof am Stadtpark entlang bis zum Tegelweg. Diese müsse nur sichtbar gemacht werden.

Zur Schulwegsicherung empfahl die Fachfrau unter anderem, Schulwegpläne zu erstellen. Weiter schlug sie vor, Schulwege zu markieren und definierte Elternhaltestellen etwa 250 Meter von der Schule entfernt einzurichten. Aus dem Publikum kam der Einwand, dass die Kinder doch genauso gut laufen könnten, was zudem gesünder sei. Wie Andrea Fromberg ausführte, sei es heute aber gang und gäbe, dass 40 Prozent der Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht würden.

Zur Optimierung des Fußgänger-Lebens in Bad Driburg regte Andrea Fromberg an, mit einer Beschilderung innerörtliche Leitsysteme zu schaffen, die es auch Gästen ermöglichten, sich leicht zu Fuß zurecht zu finden. Wichtig sei es auch, attraktive Sitzmöglichkeiten zu schaffen.

Leitsysteme schaffen

Bauamtschef Martin Kölczer haben die Ideen grundsätzlich gut gefallen. Sie müssten aber auch umsetzbar sein. Als problematisch wertete er, dass die Landesregierung derzeit ein kommunales Straßen- und Wegekonzept fordere und Baumaßnahmen nur dann fördere, wenn es ein solches gebe. „Ein Muster für ein solches Konzept gibt es aber nicht. Das heißt, dass wir – selbst wenn wir wollten – ein derartiges Konzept nicht erstellen könnten“, führte Kölczer aus.

Gleichwohl würden die Ergebnisse der Fußverkehrs-Checks in das Gesamt-Verkehrskonzept einfließen, das gegenwärtig parallel erarbeitet werde.