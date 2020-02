Sturm „Sabine“ hatte dort bereits am Montag Bäume entwurzelt . In der Nacht zu Dienstag war ein weiterer Baum an der selben Stelle umgestürzt und hat eines der Fahrzeuge beschädigt, auf die schon am Tag zuvor drei Bäume gefallen waren. Aufgrund der Gefahrenlage wurde der Baum zunächst nicht entfernt, um eine Eigengefährdung der Feuerwehrleute des Löschzuges Bad Driburg zu verhindern.

Gefahr bleibt bestehen

Aufgrund des anhaltend starken Windes besteht nach Angeben des Kreises die Gefahr, dass weitere Bäume oder schwere Äste auf die Straße fallen. Die Brunnenstraße wird deshalb zwischen der Kreuzung mit der Brakeler Straße und der Abzweigung nach Alhausen bis heute gesperrt.

Umleitung ausgeschildert

„Dann wird entschieden, ob die Straße wieder freigeben werden kann. Schließlich gilt es, eine Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer auszuschließen“, erläutert Heike Lockstedt-Macke vom Kreis Höxter, Leiterin der Abteilung Straßen. Eine Umleitung über Alhausen wird ausgeschildert. Der Kreis Höxter bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen während der Sperrung. Kurios: Der Grüne Twingo, das durch die umgestürzten Bäume am Montag erheblich zerstört worden ist, parkt immer noch an der selben Stelle – mittlerweile allerdings ohne Nummernschilder.