Von Marius Thöne

Bad Driburg (WB). Ein riesiger Rhododendronbusch verdeckt den Eingang, der Fußweg von der langen Straße aus ist komplett zugewuchert. Irgendwo am Eingangstor liegt der gefällte Rest eines einstmals offenbar mächtigen Baumes. Die seit Jahren leer stehende Chefarztvilla auf dem ehemaligen Gelände der Bad Driburger Eggelandklinik macht von außen nicht gerade einen einladenden Eindruck.

Das Gebäude soll im Zuge der städtebaulichen Entwicklung des früheren Klinikgeländes abgerissen werden. Es soll neuen Wohnhäusern weichen. Doch gegen die Pläne regt sich erster Widerstand. Die Grünen möchten das Gebäude erhalten.

Fraktionssprecherin Martina Denkner geht davon aus, dass der Zustand des Gebäudes deutlich besser ist als bisher angenommen. Es gebe keine Spuren von Schimmel, auch Regenwasser sei nicht ins Gebäude eingedrungen, berichtet die Grünen-Ratsfrau nach einem Rundgang mit Parteifreunden durch das Haus. Heizung und Stromanschluss könnten wieder in Betrieb genommen werden. Denkner berichtet von einem Brand im Dachgeschoss, bei dem die Dachhaut aber unbeschädigt geblieben sei. Verkohlte Dachbalken seien noch standfest, sie müssten im Zuge einer Renovierung lediglich getauscht werden. „Es gibt keine Gründe, die für einen Abriss des Gebäudes sprechen“, sagt Denkner.

Der Rat entscheidet

Nach ihren Angaben hat es immer wieder Kaufinteressenten für die Villa aus den 1950er Jahren gegeben. Allerdings sei das Land NRW nicht bereit gewesen, das Wohnhaus einzeln zu verkaufen. Nun solle es nach dem Willen des städtischen Bauamtes abgerissen werden. Dessen Chef, Baudezernent Martin Kölczer, bestätigt, dass es die Abrisspläne im Zuge des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gebe. Das sei allerdings von der Politik noch nicht beschlossen. Der Rat müsse letztlich entscheiden, was passiert.

Die CDU-Fraktion sprach sich gestern in einer ersten Stellungnahme für den Abriss aus, um Platz für die an dieser Stelle vorgesehenen drei Wohnhöfe zu schaffen. Zu diesem Konzept passe das vorhandene Haus nicht, sagte Stadtverbandsvorsitzender und Ratsherr Dieter Legge. Die frühere Chefarztvilla sei unter energetischen Gesichtspunkten nur sehr aufwendig zu sanieren. Darüber hinaus sei bei dem Brand im Dachgeschoss größerer Schaden entstanden. Das Haus stehe auch nicht unter Denkmalschutz.

Horst Verhoeven (SPD), Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses, zeigte sich gestern überrascht von den Entwicklungen. Der Abriss der Chefarztvilla sei bisher „überhaupt noch kein Thema“ gewesen. Am kommenden Montag gebe es eine interfraktionelle Runde bei Bürgermeister Burkhard Deppe. „Da werde ich das Thema ansprechen“, machte Verhoeven klar.

Hintergrund

Das Gelände der ehemaligen Eggelandklinik liegt seit zehn Jahren brach und soll in den kommenden vier Jahren städtebaulich aufgewertet und verändert werden. Geplant ist, den Altbau der Klinik aus den 1920er Jahren zu erhalten und ihn in ein Kultur- und Bürgerhaus umzuwandeln. Weitere Teile des Areals sollen verschiedenen Wohnformen zur Verfügung stehen. Etwa die Hälfte der Fläche soll in einen öffentlich zugänglichen Park umgewandelt werden. Realisiert wird das Projekt von einer städtischen Entwicklungsgesellschaft.