Von Iris Spieker-Siebrecht

Bad Driburg (WB). Laut, lustig und vor allem bunt: In der Schützenhalle Bad Driburg haben die jüngsten Jecken kräftig Karneval gefeiert. Und trotz des eiskalten Mottos „Am Polar da ist was los – wir feiern mit Klein und Groß“ ging es heiß her.

Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Die Regentschaft über die Karnevalskinder haben in diesem Jahr Prinz Jannis (Tsigkerliotis) I. und Prinzessin Jule (Focke) I.. Sie wurden von ihrem Proklamator Michi, dem großen Bruder des Prinzen, ihren großen und kleinen Untertanen vorgestellt. Jannis ist neun Jahre alt, chillt gern zuhause und malt, spielt Tischtennis und ist Fan des FC Bayern München. Sein größtes Hobby ist jedoch das Jugend-Rotkreuz. „Mädels, er kann auch sehr charmant sein, frisiert auch mal die Haare, tanzen kann er auch – er wickelt euch ganz schnell um den Finger“, verriet der große Bruder über den Prinzen. Und so erklärt sich dann auch der Name, mit dem Jannis 2020 in die Vereinsgeschichte der Rot-Weißen eingeht: „Jannis I., der wortgewandt Charmante“.

Iburgtal soll beben

Ihm zur Seite steht Jule Focke, die mit Jannis zusammen in die Klasse 4c der Schule unter der Iburg geht. Die Zehnjährige hat den Karneval im Blut: Ihre ganze Familie ist aktiv, sie selbst war mit nicht mal drei Monaten zum ersten Mal auf der Bühne und tanzt seit Jahren in der Kinderprinzen-Ehrengarde. Außerdem liebt sie Musik, Tanzen und Reiten.

„Als Prinzessin hat sie es gern glitzernd und funkelnd, gerne auch ein bisschen mehr“, berichtete der jugendliche Proklamator, und unter dem Jubel des Publikums zeigte die Prinzessin ihre glitzernden Schuhe. So wurde sie „Jule I., die Glitzernde vom närrischen Blut“ genannt.

Bei der offiziellen Amtseinführung waren auch die erwachsenen Würdenträger zugegen. Prinz Jürgen und Prinzessin Stephie ließen es sich nicht nehmen, die Nachwuchsnarren zu unterstützen, und auch das Senioren-Prinzenpaar war anwesend, als Jannis und Jule ihre Begrüßungsrede hielten.

„Wir wollen mit Euch lachen, singen, tanzen und springen, lasst uns das Iburgtal zum Beben bringen“, forderten sie die bunte Kinderschar auf.

Einer heimste fast genauso viel Sympathien und Applaus ein wie das Prinzenpaar: Der Schneemann Olaf, der passend zum Motto das Fest besuchte, wurde begeistert begrüßt und konnte seinem Herzen freien Lauf lassen, als alle Kinder ihn berühren wollten, denn er „liebt ja Umarmungen“. Im Kostüm schwitzte übrigens ein „echter Olaf“: der „große Prinzenführer“ Olaf Schröbler.

Die Kinderregenten stehen den Erwachsenen in nichts nach, auch sie verlasen elf Gebote des Karnevals, die nicht nur das Schulleben der Kinder der Badestadt zumindest bis Aschermittwoch erleichtern dürfte – keine Arbeiten, Tests und Hausaufgaben, karnevalistische Brauchtumspflege als Hauptfach und Disco in der Aula in den Pausen wurde gefordert. Auch Bürgermeister Burkhard Deppe wird von Prinz und Prinzessin in die Pflicht genommen: Walking Bus und autofreie Zone an der Schule und die verbesserte Sicherung des Fußgängerüberwegs an der Pyrmonter Straße stehen auf der Agenda.

Neben diesen „Formalitäten“ kam die eigentliche Party jedoch keinesfalls zu kurz: Immer wieder unterbrachen Tanzpausen mit Karnevalsliedern und aktuellen Hits das Programm. Auch die Kinderprinzen-Ehrengarde zeigte, was sie drauf hat und begeisterte die Kinder mit ihrem Garde- und dem Showtanz.

Tänze begeistern

Kleine Elfen standen dicht an dicht neben Vampiren, Cowboys und Monstern, Polizistinnen jubelten mit Marienkäfern und Bambies um die Wette, als die Mädchen der Garde ihre Beine warfen. Besonders angesagt und dem Motto entsprechend waren in diesem Jahr die verschiedenen Kostüme der Eisprinzessinnen.

Und natürlich darf auf einer Kinderkarnevalsparty ein Clown nicht fehlen. „Beppo“ kam mit dem Hoverboard und begeisterte die Kinder mit seinen scheinbar unzureichenden Fahrkünsten, die ihn immer wieder gefährlich nah an den Bühnenrand brachten. Aber auch mit Luftballons kannte er sich aus: In Sekundenschnelle formte er Blumen oder Herzen und tanzte mit allen Kindern gemeinsam einen Ballontanz.

Die Kinderprinzenehrengarde zeigte ihr Können, bevor zum Abschluss noch einmal Ballons auf die Kinder niederregneten.