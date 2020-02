Neuenheerse/Dortmund (WB). Generalkonsul Manfred O. Schröder hat das Konsulat von Ghana jetzt in Dortmund offiziell an Konsul Klaus Wegener übergeben. Mit diesem Tag ging eine Ära zu Ende: Mehr als 50 Jahre lang hatte der heute 94-jährige Manfred O. Schröder die Interessen Ghanas vertreten und sich um das Land und die Menschen verdient gemacht.

Im Rahmen einer Festveranstaltung wurde das bis dahin von Generalkonsul Manfred O. Schröder ausgeübte Generalkonsulat in Gegenwart der Botschafterin Ghanas, Gina Ama Blay, an den Präsidenten der Auslandsgesellschaft Dortmund, Klaus Wegener, übergeben. Als Ehrengast war Bürgermeister Manfred Sauer anwesend.

Konsul Klaus Wegener wird von jetzt an die Belange und Geschäfte des Konsulats von Ghana innerhalb von Nordrhein-Westfalen führen. Generalkonsul Manfred O. Schröder betonte in seiner Ansprache, dass er das mehr als 50 Jahre lang getan habe und durch die damit verbundene Arbeit Freunde in der gesamten Welt besitze, da die Republik Ghana in allen großen Hauptstädten Konsulate unterhalte. Speziell seien dadurch Beziehungen und Verbindungen zu den USA entstanden, da in diesem Land eine große Anzahl von ghanaischen Bürgern lebe.

Lob von Botschafterin

Konsul Schröder wünschte dem neu ernannten Konsul bei seiner Tätigkeit viel Glück und Ausdauer. Botschafterin Gina Ama Blay bedankte sich bei Generalkonsul Manfred O. Schröder für die sehr lange Zeit seiner Tätigkeit und war gewiss, dass die persönlichen Verbindungen zu Ghana und der Botschaft nach wie vor bestehen bleiben würden. Ihre Rede schloss sie mit den Worten ab: „Hier steht ein Sohn der Republik Ghana.“

Damit brachte sie eine Würdigung zum Ausdruck, von der auch eine hochrangige Ehrung kündet: Manfred O. Schröder wurde von Staatschef John Dramani Mahama mit der höchsten Auszeichnung, die die Republik Ghana zu vergeben hat, der Grand Medal of Ghana in Gold, für seinen jahrzehntelangen Einsatz bedacht. Angesichts dieser großen Verdienste bat die Botschafterin bei der Übergabe des Konsulats die Zuhörer um eine „Standing Ovation“.

Sammlung mit mehr als 20.000 Exponaten

Von der Verbundenheit zu Ghana und zur ganzen Welt kündet das Wasserschloss Neuenheerse: Der Generalhonorarkonsul und seine Ehefrau Helga haben das Renaissance-Juwel vor 31 Jahren erworben, mit Privatmitteln in Millionenhöhe denkmalgerecht saniert und zu einem Museum umgestaltet, das der Weltkultur eine Heimat gibt und mit mehr als 20.000 Exponaten seinesgleichen sucht.

Ein Museumsneubau auf dem Schlossgelände, der eine hochkarätige Indienausstellung beheimatet, komplettiert seit 2016 die weltumspannende Kunst- und Kultursammlung der Vereinigten Museen. Helga und Manfred O. Schröder gründeten 2006 für den Erhalt des Schlosses und der Kulturschätze für die Nachwelt die Kulturstiftung Schröder. Neuenheerse liegt dem Stifterehepaar ebenso wie Ghana und die ganze Welt am Herzen. Dem westafrikanischen Land bleiben die Schröders nach der Übergabe des Konsulats verbunden.