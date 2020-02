Von Sabine Robrecht

Lebensfreude und Ausstrahlung sind keine Frage des Alters. Den Beweis dafür treten die „Glamourgirls“ jedes Jahr in der fünften Jahreszeit an. Die illustren „Evergreens“ legten beim Frauenkarneval der Rot-Weißen Garde am Donnerstagabend im Schützenhaus einen Tanz hin, der die Närrinnen im voll besetzten Saal zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss. Bei so viel Esprit und Leidenschaft verstand es sich von selbst: Ohne Zugabe kamen die als Konfetti bunt kostümierten Energiebündel nicht von der Bühne.

So schön war der Frauenkarneval in Bad Driburg Fotostrecke

Foto: Sabine Robrecht

Aber auch das andere Geschlecht ist im Saal begeistert empfangen worden. Beispiel: Stadtgarde. Steffi Wiediger vom Frauenelferrat, die durch das grandiose Programm führte, kündigte die Truppe als die knackig­sten Männer des Bad Driburger Karnevals an. Diesen Vorschusslorbeeren machten die strammen Mannsbilder dann auch alle Ehre. Im 30. Jahr ihres Bestehens liefen sie zur Höchstform auf. Und verabschiedeten sich nach der Zugabe mit Salutschüssen von der Bühne.

Überraschung für Prinzessin Stephie II.

Prinzessin Stephie II. erlebte an diesem Abend aber auch Gänsehautmomente: Als plötzlich Freundinnen, angeführt vom sportlich-attraktiven Mauritius Gründel (Inhaber des Studios „City Fitness“), die Bühne enterten und einen Auftritt der Superlative präsentierten, stiegen der Adressatin dieser Überraschung die Tränen in die Augen. Stephie II. war so überwältigt, dass sie die Truppe am liebsten jedes Jahr auf der Bühne des Karnevals sehen würde.

Für jede der Damen – und auch für Mauritius Gründel – gab’s einen Orden und ein „Bützchen“. So soll es auch sein: Schließlich haben Stephie II. und Prinz Jürgen II. ihre Regentschaft unter das rheinische Motto „Singe, bütze, danze – en diesem Johr jonn mer auf’s Janze“ gestellt. Da müssen dann auch „Bützchen“ verteilt werden.

Auch der Narren-Nachwuchs steht bereit

Aufs „Janze“ gingen die phantasievoll kostümierten Damen an diesem Abend allesamt. In gelbem Gefieder, als Elfen, Emojis, Kätzchen oder Cheerleader zündeten sie ein Feuerwerk der guten Laune. Und die Rot-Weiße Garde präsentierte sich als eine Karnevalsgesellschaft mit Zukunft: Der närrische Nachwuchs steht in den Startlöchern. Die Kinder-Prinzen-Ehrengarde zeigte bei Marsch und Showtanz ihr großes Talent – mit Zugaben, versteht sich, – und das Kinderprinzenpaar Jannis I. und Jule I. strahlte mit den erwachsenen Tollitäten um die Wette.

DSDS-Teilnehmer sorgt für Stimmung

Zur Hommage an die Narrenmetropole geriet nicht nur der Auftritt der Tanzgruppe Rezag-Husaren aus Köln, bei deren atemberaubender Akrobatik die Zuschauerinnen den Atem anhielten. Auch die Formation „Pumissen 11 and Friends“ entführte die Frauen an den Rhein – mit einem spektakulären Finale, in dem sie passend zum gleichnamigen Karnevalsschlager auf der Bühne die Sterne tanzen ließen.

Zum Tanzen – und das ruhig bei ihm oben auf der Bühne – lud Schlagersänger Noel Terhorst die Närrinnen schließlich ein. Das ließen sich die bunt kostümierten Damen natürlich nicht zweimal sagen. Viele kannten den jungen Künstler von DSDS 2015.