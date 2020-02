Bad Driburg-Neuenheerse (WB). „‚Tier‘isch gut drauf“: So lautete das Motto der Kfd Neuenheerse bei ihrem Frauenkarneval. Und tierisch gut drauf waren die Gäste auch: In der nahezu ausverkauften Aula des Gymnasiums St. Kaspar erfüllten mehr als 170 jecke Frauen dieses Motto mit Leben. Marienkäfer saßen neben Kühen; Frösche feierten mit Bienen und Katzen und Zebras wetteiferten mit Giraffen um das originellste Kostüm.

So schön war der Frauenkarneval in Neuenheerse Fotostrecke

Foto: Kfd Neuenheerse

Die Biene Maja mit ihrem Freund Willi (Antje Feldmann-Beulen, Heike Göhn) führten gut gelaunt und mit Wortwitz durch das spritzige Programm, dessen Mischung aus Sketchen, Tänzen, Akrobatik und Bütt wieder einmal überzeugte und das – wie in jedem Jahr – fast ausschließlich von Darstellern aus dem eigenen Dorf aufgeführt wurde.

Für einen fetzigen Auftakt sorgten die „Netheperlen“ mit einer perfekt einstudierten Tanzeinlage, bei der sie als Froschkönige nebst Prinzessin gekonnt und stimmungsvoll Tanz und Märchen miteinander kombinierten und die Frauen eindrucksvoll davon überzeugten, dass Froschkönige wirklich „Tier“isch gut drauf sind.

Die Lachmuskeln aller Generationen strapazierten anschließend Ingrid Bertgen und Margit Nieger, die in „Jugend und Technik“ anschaulich den Konflikt zwischen der neuen Computer-Wegwerf-Generation und ihren Vorgängern darlegten und humorvoll die hieraus resultierenden Probleme bei der Reparatur einer Schreibmaschine aufzeigten.

In der Pantomime „Im Kino“ hatten Ingrid Sökefeld, Henny Wollförster, Ulla Blümel, Sandra Grau, Hildegard Stork und Akki Wiederhold die Lacher auf ihrer Seite bei der Darstellung, wie unterhaltsam ein Kinoabend sein kann, wenn fremde Menschen im Kino aufeinandertreffen und Liebespaare nicht direkt nebeneinander sitzen können.

In der Bütt glänzte sodann Herta alias Petra Gölzenleuchter und berichtete bissig und humorvoll über den Umgang mit Männern, insbesondere aufgrund der Erfahrungen im täglichen Leben mit ihrem Ehemann Egon.

„Wenn ich nicht auf der Bühne wär“

Augen auf bei der Berufswahl – das zeigte sich in dem stimmungsvollen Beitrag „Wenn ich nicht auf der Bühne wär“. Voller Elan bewiesen Anja Pape, Meike Steffens, Tonia Schwarze, Alexandra Jürgens-Mehring, Daniela Osburg, Bettina Stork, Carmen Schmitz und Andrea Weiß gekonnt, dass Akrobatik und Teamfähigkeit kombiniert mit voller Konzentration den Saal zum Toben bringen können.

Nach einer kurzen Pause heizten dann mit Gymnastikbällen und Trommelstäben Moni Thewes, Conny Uhe, Ulli Laumann, Nancy und Hildegard Hagen, Barbara Glab und Sabine Reinecke unter der Leitung von Rosi Stork-Schlender den Frauen ein und zeigten zu fetziger Musik, dass „Drums Alive“ auch beim Karneval auf keiner Bühne fehlen sollte.

Präses plaudert in der Bütt aus dem Nähkästchen

Ein echter Dauerbrenner beim Neuenheerser Frauenkarneval und wie immer auch ein echtes Highlight in der Bütt war der Präses der Neuenheerser Kfd, Pater Josef Klingele. In diesem Jahr plauderte er aus dem Nähkästchen über Gespräche unter Frauen bei einem fiktiven Seniorennachmittag und strapazierte so die Lachmuskeln „seiner“ Kfd-Frauen.

Wie auf den Leib geschneidert waren Carola Knorrenschild, Hildegard Stork und Sabine Schwarze die Rollen als Toilettenfrau, Bürgermeister und eines Herrn mit einem schrecklich dringenden Bedürfnis. In dem Sketch „Die Toilettenfrau“ zeigten sie äußerst anschaulich und humorvoll, dass unnötige Bürokratie beim Betrieb einer öffentlichen Toilette fatale Folgen haben kann.

„Männerschnupfen“ aufs Korn genommen

Im „Männerschnupfen“ schließlich parodierten Heike Göhn und Antje Feldmann-Beulen die besondere Leidensfähigkeit der Spezies „Mann“, die von nahezu allen Frauen durch eigene Erfahrungen bestätigt werden konnte. Die obligatorische Polonaise mit den Darstellern rundete das Programm ab.