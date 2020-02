Der Karnevalsumzug ist den Driburgern in diesem Jahr nicht vergönnt. Das Foto zeigt die Bad Driburger Innenstadt gegen 13.30 Uhr. Die Karnevalisten sind in den Gaststätten oder im Zelt, die meisten Besucher sind zuhause geblieben. Foto: Sabine Robrecht

Bad Driburg (WB/sos). Schweren Herzens hat die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiße Garde Bad Driburg den Karnevalsumzug für heute (Sonntag) am Vormittag abgesagt. „Sicherheit geht vor“, sagte Umzugsleiter Michael Leipert dieser Zeitung.

Lange hatten die Bad Driburger Närrinnen und Narren gehofft, dass sie die Absage abwenden können. Das ganze Wochenende über waren sie mit den Wetterdiensten in Kontakt. An diesem Vormittag tat dann der Krisenstab zusammen und beriet sich auch mit der Polizei. Ergebnis der Beratungen war die Absage. Ausschlaggebend war der Sturm. „Es wird jetzt schon immer windiger“, stellte Umzugsleiter Michael Leipert am Mittag fest.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittag eine Unwetterwarnung für den Kreis Höxter herausgegeben. Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittag eine Unwetterwarnung für den Kreis Höxter herausgegeben.

Fast 50 Wagen und Fußgruppen standen in den Startlöchern. Die Akteure und auch die Besucher bedauern, dass das Wetter dem Umzug einen Strich durch die Rechnung macht.

Die Rot-Weiße Garde teilte mit, dass das Zelt in der Stadt trotzdem geöffnet ist. „Wir wünschen allen Jecken trotz der Absage einen tollen Kneipenkarneval.“

Ob die Rot-Weiße Garde den Umzug nach der Fastenzeit nachholt, steht nach Auskunft Leiperts noch nicht fest. „Wir werden in den nächsten Tagen darüber eintscheiden.“