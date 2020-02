Von Sabine Robrecht

Bad Driburg (WB). Bauer Brömmelkamp hat alles versucht: Er wollte den Bad Driburger Karnevalsprinzen Jürgen II. Streitbürger überreden, seiner Lebensgefährtin Verena Mikus jetzt und hier – vor versammeltem Publikum – bei der Kostümsitzung einen Heiratsantrag zu machen. Der Prinz ist 52. „Wenn du deine goldene Hochzeit erleben willst, musst du dich beeilen. Es wird ja nicht jeder so alt wie Johannes Heesters“, argumentierte der gestandene Landwirt aus Kattenvenne im Münsterland. Es half aber alles nichts.

Foto: Sabine Robrecht

Das Zepter nahm der gefeierte Gast dem Prinzen dann aber kurzzeitig ab. Und machte zuvor der charmanten Lebensgefährtin, die als Champagnerflasche prickelnd verkleidet war, ganz ungeniert schöne Augen – so wie er es auch mit der 21-jährigen Tochter des Bürgermeisters Burkhard Deppe tat, der als Robin Hood kostümiert den närrischen Frohsinn im Schützenhaus genoss.

Bei diesem kernigen Showprogramm blieb kein Auge trocken. Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp, den mit Schäfer Heinrich nichts anderes verbindet als der Vorname, wollte vom Stadtoberhaupt nämlich alles wissen: Wie groß bei „Bürgermeisters“ der Garten ist, wer mit welcher Art Mäher den Rasen zurechtstutzt (das macht der Chef selbst), wer im Hause Deppe kocht und, und, und. Der Kabarettist entlockte dem Stadtoberhaupt und Prinz Jürgen allerlei Privates. Und machte jede Auskunft, die er bekam, zur Steilvorlage für einen spontanen Gag. Was dieser Bühnengast ablieferte, war Stand-up-Comedy vom Feinsten. Die Jecken wollten ihn am liebsten gar nicht weglassen. So wie auch Niklas Püttcher, die unscheinbar, aber umso mitreißender daherkommende Stimmungskanone. Keinen hielt es auf den Stühlen, als der junge Bühnen-Star aus Boffzen das Schützenhaus enterte.

Stadtgarde und Glamourgirls legen Geburtstagsauftritte hin

Frenetisch gefeiert hat das Narrenvolk aber auch zwei Geburtstags-Gruppen aus den Reihen der Rot-Weißen Garde: die Stadtgarde, die 30 wird, und die Glamourgirls, die ihr 15-jähriges Bestehen feiern. Mitsamt ihren Trainerinnen ließ Karnevalspräsident Jochen Blum die beiden Vollblut-Ensembles hochleben. Ohne Zugaben kamen sie nicht von der Bühne. Und da nach dem Karneval auch immer vor dem Karneval ist, freuten sich Stadtgarde und Glamourgirls, die beide weitermachen wollen, bei ihren letzten Bühnenauftritten der Session schon auf das nächste Jahr.

Aushängeschild der Hochburg

Ganzer Stolz und Aushängeschild der Hochburg Bad Driburg ist die Kinderprinzen-Ehrengarde. Voller Freude verfolgte Prinzessin Stephie II., die zu den Trainerinnen der Gruppe gehört, vom Narrenthron aus den Marsch und den Showtanz. Das Gebot, die Prinzessin zum Strahlen zu bringen, haben die Mädels mit ihrem Tanzduo Pia-Marie Ribeiro und Lea Dück mehr als erfüllt.

Überraschungen für die Tollitäten

Neben dem fulminanten Bühnenprogramm, zu dem auch die „Tornados“ aus Alhausen und die „Pümissen Eleven“ als feste Größen des Karnevals beitrugen, sorgten Freunde der Tollitäten mit Überraschungen, wie die Prinzessin sie schon bei der Damensitzung erleben durfte, für Gänsehautmomente. Über all diesen großen Augenblicken stand an dem Samstagabend noch die Hoffnung, dass der Umzug am Sonntag seinen Lauf nehmen kann. Diese hat sich dann aber leider zerschlagen.