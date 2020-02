Von Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). „Wer in Bad Driburg die Macht will, der darf nicht pennen, der muss auch alle Ortschaften kennen“ – das war die Herausforderung, an die Bürgermeister Burkhard Deppe am Rosenmontagmorgen die Herausgabe des Rathausschlüssels geknüpft hat. Prinz Jürgen II., „der dynamisch Organisierte“ und Prinzessein Stephie II., „die zauberhaft Kreative“ bewältigten diese souverän und ordneten den Fotos die richtigen Schilder zu.

Rosenmontagsempfang in Bad Driburg Fotostrecke

Foto: Frank Spiegel

Im Rathaussaal zündeten die Narren beim Rosenmontagsempfang ein wahres Gag-Feuerwerk. In die Bütt stiegen Bürgermeister Burkhard Deppe, Dr. Frank-Ulrich Strauß, Vikar Peter Lauschus, Börde-Bauer Udo Reineke.

Launiger Rückblick

„Wir sagen nicht ‚Tschüss‘, wir sagen ‚Helau‘. Wir schmeißen den Staffelstab nicht in das Haifischbecken, wir nehmen ihn uns einfach“, sagte Gardepräsident Jochen Blum angesichts der in letzter Zeit gehäuften Rücktritte nicht nur auf dem politischen Parkett in seiner Begrüßung. Er hielt einen launigen Rückblick auf die Session und sparte nicht mit Lob für das Prinzenpaar.

„Da baut man einen Spielplatz für die Kleinen, schon die Nachbarn besorgt um die Ruhe scheinen. Tagsüber stört das Kindgeschrei, nachts grölen die Jugendlichen bis halb drei. Eltern können den Müll nicht trennen, Chaoten lassen die Rutsche brennen. Aber wir verzagen nicht, Abhilfe ist schon in Sicht“, reimte Burkhard Deppe in seiner Begrüßung . Die Großeltern sollten von der neu eröffneten Mühlenschenke aus die Aufsicht übernehmen. „Gar lustig ist das Driburg-Leben, brauchen dem Grafen nicht mehr als nötig Zins geben“, fasste er ein heißes Eisen an.

Heißes Eisen

Unter das Motto „Ü60 – na und. Bei mir läufts“ hatte Dr. Frank-Ulrich Strauß seine Büttenrede gestellt. Er wusste zu berichten, dass früher nicht nur die Musik besser gewesen sei.

Für Tanzeinlagen während des Empfangs sorgten das Doppelmariechen, die zwölf Tornados und die Glamour-Girls