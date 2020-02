Bad Driburg (WB). Auf ein arbeitsreiches Jahr mit 174 Einsätzen und zahlreichen Fortbildungen hat der Löschzug Bad Driburg bei seiner Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. So wurden die Kameraden der Kernstadt bei 80 technischen Hilfeleistungen, 21 Brandeinsätzen sowie 37 Auslösungen von Brandmeldeanlagen und Heimrauchmeldern zur Hilfe gerufen. Darüber hinaus waren sieben überörtliche Hilfeleistungen zu verzeichnen.

Bürgermeister Burkhard Deppe bedankte sich im Namen aller Bürger für die geleistete Arbeit und lobte speziell das Engagement der Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr, die bei ihren Übungsabenden kontinuierlich an die vielfältigen Herausforderungen im Einsatzdienst herangeführt werden.

Herausforderungen

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Tobias Menne, brachte die Zahl 308 ins Spiel, da diese sowohl der Anzahl der Einsätze als auch der aktiven Kameraden im Stadtgebiet Bad Driburg entspricht.

Im Anschluss nahm Tobias Menne die Entlassung von Jochen Loke vor, der nach drei Jahren das Amt des Löschzugführers auf eigenen Wunsch niederlegte. Nach einer im Vorfeld durchgeführten Anhörung wurde Benedikt Rüsing zum neuen Löschzugführer ernannt. Als Stellvertreter steht ihm zukünftig Bernhard Mühlan zur Seite. Andreas Lause bekleidet auch in den kommenden zwei Jahren das Amt des Kassenwartes, während Matthias Hillebrand im gleichen Zeitraum als Kassenprüfer fungiert.

Auch einige Beförderungen waren vorzunehmen. So traten Marcel Priebe und Marvin Teßmer als Feuerwehrmannanwärter dem Löschzug bei. Mit dem Erreichen der Altersgrenze von 18 Jahren wurden Dominik Haselbauer und Heiner Prott aus der Jugendfeuerwehr zu Feuerwehrmännern befördert und vereidigt. Torsten Kossak und Dominik Rienas durften sich als Quereinsteiger ebenfalls über diese Beförderung freuen. Zum Oberfeuerwehrmann konnten Marvin Außel und Max Schimmel ernannt werden, während André Kurzen zukünftig als Hauptfeuerwehrmann fungiert.

Nach einem erfolgreich bestandenen F4-Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster wurde Bernhard Mühlan zum Brandinspektor befördert.

Wie lange einige Kameraden schon der Feuerwehr die Treue halten, zeigte der Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ auf, die Bürgermeister Burkhard Deppe und Tobias Menne vornahmen. So durften Lukas Menne-Nolten und Max Schimmel sowie Marian Volkhausen die Ehrenurkunde für zehn beziehungsweise 15 Jahre treue Pflichterfüllung entgegennehmen. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre aktiven Dienst erhielt Ingo Behring.

Eine besondere Ehre wurde Andreas Lause und Karsten Kisker (40 Jahre) sowie Peter Brockmann, Wolfgang Landwehr, Lothar Langer und Wilfried Schröder (50 Jahre) zuteil, die für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden.

Fortbildungen besucht

Abschließend verwies Tobias Menne auf den alljährlich veranstalteten Leistungsnachweis der Feuerwehren, der sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Dieser wurde im vergangenen Jahr von Gruppenführer Arne Hausmann, Heiko Meise, Dominik Haselbauer, Heiner Prott, Lukas Menne-Nolten, Max Schimmel, Kevin Altmann, Marian Volkhausen und Mathias Lang erfolgreich abgelegt.

Fortbildungen der Kameraden erfolgten auf Stadt und Kreisebene. Truppmann: Torsten Kossak, Dominic Rienas. Funk- und Kartenkunde: Mathias Lang, Kevin Altmann, Dominic Rienas, Torsten Kossak, Lukas Menne-Nolten, Thomas Göke, Nico Gehrke. Atemschutzgeräteträger: Mathias Lang, Lukas Menne-Nolten, Max Schimmel, Nico Gehrke. Rosenbauer Einweisung/Bedienerschulung Drehleiter: Heike Meise, Arne Hausmann, Karsten Kisker, Andreas Außel, Marian Volkhausen. Rosenbauer Gerätewart Drehleiter CAN: Wolfgang Vecker, Benedikt Rüsing. Fahrsicherheitstraining: Peter Brockmann, Arne Hausmann, Thomas Rüthers, Heiko Meise, Marian Volkhausen, Karsten Kisker, Dirk Gehrke, Stephan Osterholt, Matthias Außel, Thorsten Fischer, Benedikt Rüsing. Technische Hilfe Wald: Lukas Menne-Nolten, Mathias Lang. ABC-Grundmodul: Max Schimmel, Mathias Lang, Lukas Menne-Nolten. Sonderausbildungen für Führungskräfte am Institut der Feuerwehr/IDF Münster, Seminar Einsatzübungen (B): Bernhard Mühlan. Seminar Führungsorganisation an Einsatzstellen: Benedikt Rüsing.