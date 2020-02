Von Timo Gemmeke

Bad Driburg (WB). Um den Tourismus zu stärken und noch besser für die Region werben zu können, soll die Tourist-Information in Bad Driburg bald komplett neu gestaltet werden. Einen Förderbescheid über knapp 230.000 Euro hat Regierungspräsidentin Judith Pirscher jetzt übergeben.

Im mittlerweile doch etwas in die Jahre gekommenen Bau an der Lange Straße soll ein so genannter Digitaler Show-Room entstehen, der die Gäste der Badestadt künftig mit technischen Finessen über das touristische Angebot der Region informieren soll. „Damit soll ein unverwechselbarer, erlebnisreicher und moderner erster Eindruck Bad Driburgs entstehen“, sagt Daniel Winkler, Geschäftsführer der Touristik GmbH und Impulsgeber des Projektes.

Konkret geplant ist eine Neustrukturierung der Tourist-Information im Innenraum sowie eine technische und gestalterische Neuausrichtung. „Wir wollen emotionale Eindrücke spielerisch und interaktiv vermitteln, die unsere Gäste nicht so schnell wieder vergessen“, so Winkler. Helfen sollen dabei digitale wie analoge „Erlebnismodule“ – etwa Gucklöcher an Informationsständen oder Touch-Bildschirme, mit denen die Badestadt interaktiv erkundet werden kann.

Landschaftsmodell der Region

„Herzstück“ des neuen Show-Rooms soll ein Landschaftsmodell der Region um Bad Driburg sein, auf die per Beamer verschiedene Informationen und Grafiken projiziert werden. „Sucht ein Gast beispielsweise nach Weihnachtsmärkten in der Region, werden ihm diese direkt auf dem Modell angezeigt – am besten noch mit den wichtigsten Infos dazu“, erklärt Winkler. Geplant sei außerdem digitale Schnittstellen einzurichten, sodass Gäste Informationen – etwa über Weihnachtsmärkte – direkt auf das eigene Smartphone übertragen können.

Optisch soll der Show-Room offener und moderner gestaltet werden – die „nüchterne Arbeitsatmosphäre“ im Bestand muss dafür weichen. Gelingen soll das mit der Auslagerung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter aus dem Show-Room heraus in externe Büros. „Der Kontakt mit den Besuchern soll dann beispielsweise an den Info-Points stattfinden“, erklärt Winkler. Situationen, in denen Mitarbeiter beschäftigt seien und parallel Besucher auf sie warteten, soll es künftig nicht mehr geben.

Inspirationen für die Neugestaltung haben sich Daniel Winkler und sein Team von der Firma Skope aus Hamburg geholt, die bereits Design und Ausstattung des Klimahauses in Bremerhaven übernommen hat. Hinter dem Unternehmen stehen die Gestalterinnen Linda Krause und Sonja Niemann, die auch als Dozentinnen an Hochschulen arbeiten. Beide sind laut ihrer Homepage besonders auf Ausstellungs- und Show-Room-Gestaltung spezialisiert.

Wann auch die Bad Driburger Tourist-Info im neuen, modernen Gewand erstrahlt, steht noch nicht fest. „Wir befinden uns in der groben Planungsphase“, so Winkler. Allein bis zur Vergabe des Projekts könne es noch knapp sechs Monate dauern; eine Fertigstellung sei höchstens ein weiteres halbes Jahr später geplant.

230.000 Euro für die Neugestaltung

Die knapp 230.000 Euro, die für die Neugestaltung des Innenraumes und das neuen Inventars genutzt werden sollen, stammen aus der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und ist Teil des Projekts „Zukunftsfit Digitalisierung“. „Das Vorhaben trägt dazu bei, die angestrebte digitale Darstellung des ‚Erlebnisses OWL‘ zu schaffen“, sagte Regierungspräsidentin Judith Pirscher. Die neue Tourist-Info als „Visitenkarte der Zukunft“ sei ein Projekt mit Mehrwert – für Besucher und auch für die heimische Wirtschaft.

„Damit erhält Bad Driburg eine der modernsten Tourist-Informationen in der Region“, freut sich Bürgermeister Burkhard Deppe über die Zuwendung. Ziel sei es nun, die knapp 700.000 Übernachtungen pro Jahr (Stand 2019) mit einer Wertschöpfung von etwa 100 Millionen Euro für den Tourismus noch zu steigern. Den Positivtrend von knapp 2,5 Prozent mehr Übernachtungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr wolle man nutzen und fortführen, so Deppe. „Wir haben uns damit entgegen der generellen Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum bewiesen und wollen diesen Weg fortführen.“