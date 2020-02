Strahlende Gesichter am Gymnasium St. Xaver in Bad Driburg: Die diesjährigen Preisträger des „Xaver-Awards“ freuen sich über die Auszeichnung. Für ihr Engagement und ihre Verdienste um die Schule wurden sie von einer Jury aus Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern gewählt. Foto: St. Xaver

Besondere Verdienste

Die Bedeutung dieser besonderen Ehrung erläuterten Hanna Phillips und Fabian Elsner, die charmant und souverän durch das Programm der Preisverleihung führten, direkt zu Beginn: Der Fokus soll auf das außerunterrichtliche Engagement gelegt und besondere Verdienste damit gewürdigt werden.

Alle Mitglieder der Schulgemeinde, sprich alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern, seien aufgerufen gewesen, Vorschläge für mögliche Preisträger mit entsprechenden Begründungen einzureichen. Eine aus drei Schülern, drei Lehrern und drei Elternvertretern bestehende Wahlkommission habe dann aus den Vorschlägen die diesjährigen Preisträger bestimmt.

Lob vom Schulleiter

Auch Schulleiter Antonio Burgos freute sich über die erneute Verleihung der „Xaver-Awards“ und hob die Bedeutung des außerunterrichtlichen Engagements der Schülerinnen und Schüler für ein lebendiges Schulleben am traditionsreichen Gymnasium in der Badestadt hervor. Er stellte zudem die in diesem Jahr neu angefertigten Preise für die geehrten Schülerinnen und Schüler vor und dankte in diesem Zusammenhang der Sparkasse Höxter, die die Preise für die diesjährigen „ Xaver-Awards“ gesponsert und damit ermöglicht hat.

Die Preisträger

In diesem Jahr wurden Dominik Schlothane und Esben Bertgen (Kategorie MINT), Claudio Werschmann (Kategorie Sport), Hanna Phillips (Kategorie sozial-politisches Engagement), Fabian Elsner (Kategorie Allrounder), Jonas Düsterhus und Kilian Eilebrecht (Kategorie soziales Engagement) sowie Franziska Pollmann, Friedrich Ströhmer und Marian Prib (Kategorie Musik) für ihr außerunterrichtliches Engagement und ihre Verdienste um die Schule ausgezeichnet.

Zudem wurde Marina Peine der Kunstpreis der Fachschaft Kunst verliehen; Lennart Finke erhielt einen Sonderpreis für sein künstlerisches Schaffen außerhalb des Schulbetriebs.