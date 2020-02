Bad Driburg (WB/fsp). Über eine Spende von 1000 Euro kann sich der Ortsverein Bad Driburg des Deutschen Roten Kreuzes freuen. Zu verdanken hat dieser die Summe der Firma Lidl und dem stellvertretenden Bürgermeister Horst Verhoeven. Der hatte am Donnerstagmorgen für eine gute Viertelstunde an der Kasse des neu eröffneten Lidl-Marktes in der Mühlenstraße gesessen und kassiert. Lidl hatte angekündigt, das Geld, das Verhoeven einnimmt, zu spenden. Da die Einnahmen allerdings nicht wie erhofft sprudelten, hat Lidl die Summe großzügig auf 1000 Euro erhöht.

Freude an der Arbeit

„Kassiert habe ich bisher höchstens mal am Bratwurststand der Partei“, verriet der Sozialdemokrat, der sichtlich Freude an der ungewohnten Arbeit hatte. „Man merkt aber auch, wie anstrengend die Arbeit der Kassiererinnen ist“, sagte der stellvertretende Bürgermeister.

Lidl hatte den ehemaligen Markt in der Mühlenstraße in den vergangenen Monaten durch einen modernen Neubau ersetzt. Ansprechende Materialien und eine Glasfront, durch die viel Tageslicht in die Filiale fällt, prägen den Markt in Bad Driburg. Mit einer größeren Verkaufsfläche von rund 1455 Quadratmetern hat Lidl die Warenpräsentation optimiert und Raum geschaffen für breitere Gänge, die sich positiv auf das Raumgefühl und die Orientierung in der Filiale auswirken sollen. Die Filiale verfügt über 107 Stellplätze. Der Parkplatz erhält darüber hinaus eine E-Ladesäule, an der Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von 50 und 22 Kilowatt laden können.

Energiekonzept

Die Filiale in Bad Driburg kommt ohne fossile Brennstoffe aus, benötigt 100 Prozent weniger primäre Energiequellen und generiert damit rund 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt. Ein integrales Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um. Gute Wärmedämmung und eine verbesserte Lüftungsanlage sparen weitere Energie ein. Moderne, energiesparende LED-Beleuchtung verringert den Stromverbrauch dieser Filiale um rund 42.000 Kilowattstunden sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung.