Bad Driburg (WB). Musikliebhaber und Partyfans können bei der vierten Bad Driburger Kneipennacht am Samstag, 14. März, wieder ausgelassen feiern. Ab 21 Uhr gibt es in mehreren Gaststätten Rock, Pop, Reggae, 50s & 60s Rock’n Roll und klassische Partymusik zu hören.

Neu im Programm ist in diesem Jahr die Mühlenschänke in der Dringenberger Straße 1, die unter neuer Leitung erstmals am Festival teilnimmt. So konnte noch mal zusätzlicher Platz und ein erweitertes Musikprogramm für die Gäste geschaffen werden. Die Livemusiker spielen jeweils von 21 bis 1 Uhr und präsentieren ein komplettes Programm ohne Wiederholungen. „Das sind vier Stunden musikalisches Vollgas, bei dem jeder auf seine Kosten kommt“, versprechen die Veranstalter. Die Kneipennacht wird von der Künstler- und Event-Agentur OWL-Booking aus Marienmünster veranstaltet. „Wir bedanken uns herzlich bei der Bad Driburger Touristik GmbH und der Buchhandlung Saabel für die erneute tolle Unterstützung im Vorverkauf. Ebenso gilt den Sponsoren ein großer Dank, denn diese ermöglichen den Besuchern einen moderaten Eintrittspreis bei gleichbleibender musikalischer Qualität. Und auch an die teilnehmenden Wirte geht ein riesengroßes Dankeschön, dass sie dieses Event so großartig mittragen“, so Veranstalter Stefan Friedrich.

Künstler und Locations

Bistro Piano , Lange Straße 67: Die Hutsbrüder . Die Street-Combo liefert einen Mix aus Coversongs und Eigenkompositionen von Ballade bis Boogie und Rumba bis Reggae – und klingt dabei stets nach Sonne, Strand und Meer. „Mit möglichst kleinem Equipment möglichst große Musik machen“ – so lautet das Motto des Trios.

Brand-s , Lange Straße 73: Big Tasty . Die Alternative-Rock-Coverband verspricht eine Mischung aus unverzerrtem Rock’n’Roll und peppig-modernem Blues, mit dem die Gruppe ihr Publikum seit nunmehr sieben Jahren begeistert. Altbekannte aber auch brandneue Songs werden im ganz eigenen besonderen Sound serviert, verspricht das eingespielte Musikerkollektiv.

Kunkels Eck , Bernhard-Brinkmöller-Straße: Joseph „Blue“ Grant & Still Cool Band . Reggae und Roots-Reggae in allen Variationen liefern Joseph „Blue“ Grant und sein musikalisches Gefolge. Die waschechte Rastafari-Stimmung will der erfahrene Musiker, der seit den frühen siebziger Jahren im Reggae-Musikgeschäft unterwegs ist und schon mit Szenegrößen wie Dennis Brown und Bob Marley die Bühne geteilt hat, jetzt auch nach Bad Driburg bringen.

Weinhandlung Weinglas , Lange Straße 81: Sebastian Hegener . Deutsch- wie englischsprachigen Acoustic-Pop sowie Rock-Covermusik gibt Sebastian Hegener zum Besten – unplugged, nur mit Cajon, Gitarre und seinem Gesang. In der Band Pure ist Hegener abseits des Solo-Programms zudem ein wichtiger Bestandteil, wo man ihn im Duo oder als Trio mit mehrstimmigen Gesang und Begleitung am Keyboard sehen und hören kann.

Zum braunen Hirschen , Lange Straße 70: The Rockabilly Four . Rockabilly und 50s-Rock liefert das Vierer-Gespann, das die 25 Jahre Bühnenerfahrung der „Down­homers“ mit einigen neuen Gesichtern, frischen Impulsen und gesteigerter Spielpräzision zu einem explosiven, musikalischen Live-Ereignis vereint. Wert legen die vier Musiker auch auf die Bühnenoptik und stilechte Bekleidung – denn das Auge hört mit! Das Repertoire umfasst die großen Hits der großen Stars wie Elvis, Buddy Holly, Eddie Cochran, Chuck Berry und Bill Haley.

Zum Posträuber , Am Hellweg 4a: German Scotch. Mit Soul, Funk, Rock und Blues spielen German Scotch auf, die seit mehr als zehn Jahren handgemachte Musik bieten – ganz nach dem Motto: „When music was music“. All das gepaart mit enormer Power, energiegeladenem Entertainment und einem britischen Frontmann lässt niemanden mehr stillstehen – so auch in Bad Driburg, versprechen die Vollblut-Musiker.

Eintrittsbändchen zur vierten Bad Driburger Kneipennacht zum Vorverkaufspreis von 12 Euro gibt es bei der Buchhandlung Saabel, Lange Straße 86, bei der Bad Driburger Touristik GmbH, Lange Straße 140, und in allen teilnehmenden Locations Auch Online gibt es Tickets: www.owl-booking.de/tickets.

Weitere Informationen gibt es auch unter: www.bad-driburg-live.de .