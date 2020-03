Von Angelina Zander

Bad Driburg(WB). Das Wartezimmer der Teddyklinik ist am Dienstagmorgen gut gefüllt. Sieben angehende Schulkinder aus dem Kindergarten Gehrden sitzen mit ihren Kuscheltieren gespannt auf den Stühlen – ihnen hatte Michael Weiß seinen Gewinn des Adventsspiels des WESTFALEN-BLATTES geschenkt. Der Hauptpreis am 24. Dezember war ein Besuch der Teddyklinik für bis zu zehn Kinder.

Was fehlt dem Patienten?

Ina Fabian, Arzthelferin in der Zentralambulanz des St.-Josef-Hospitals in Bad Driburg, nimmt nach und nach die Daten der Patienten und ihrer Besitzer auf: Name und Alter des Kindergartenkindes, Name des Kuscheltiers sowie dessen Größe und Gewicht. Alles wird auf einem Zettel notiert. Die wichtigste Frage ist aber: Was fehlt dem Patienten?

Kindergarten Gehrden besucht Teddyklinik in Bad Driburg

Foto: Angelina Zander

Herr Bär klagt über Fieber, berichtet der fünfjährige Anand. Henri (6) erzählt, dass sein Fuchsi sich den Fuß gebrochen hat, als er vom Klettergerüst gefallen ist und bei Giraffe Fritz besteht Verdacht auf eine Gehirnerschütterung – er ist vom Sofa gefallen.

Beim Sprung vom Klettergerüst verletzt

Die erste in der Sprechstunde ist Marlene (5). Teddy Felix hat sich beim Sprung vom Klettergerüst verletzt. Stefanie Kleine, Funktionsoberärztin der Chirurgie am St.-Josef-Hospital, schaut sich den Teddy genau an: Mit einer Lampe schaut sie nach der Reaktion der Pupillen, anschließend wird er abgehört und parallel wird bei Felix auch noch der Blutdruck gemessen. Das alles passiert, während er auf Marlenes Schoß sitzt – die anderen Kinder schauen gebannt zu. Dann stellt die Ärztin die Diagnose: Felix ist noch einmal glimpflich davon gekommen. „Er braucht etwas gegen Kopfschmerzen. Einmal ein roter Smartie, maximal drei pro Tag“, verordnet Stefanie Kleine. „Und strikte Bettruhe.“ Ina Fabian notiert die empfohlene Medikamentendosis auf einem Rezept, Unterschrift der Ärztin drauf und die Behandlung des Teddys ist abgeschlossen. Freudestrahlend zieht Marlene von dannen – mit Teddy Felix im Arm und der Dose mit Smarties in der Hand.

Medikament und Bettruhe

Bei manch einem Patienten ist es mit einem Medikament und Bettruhe nicht getan. Fuchsi ist ein echter Problemfall. Henri hat den orangefarbenen Fuchs mitgebracht, der sich wahrscheinlich den Fuß gebrochen hat. Um das zu überprüfen, wird er zunächst geröntgt. Wie bei einem Fachmann wird Henri dafür eine Bleischürze angezogen. Das Röntgenbild ist sogleich zur Hand, die Diagnose eindeutig: Der Fuß muss gegipst werden. Nachdem Ina Fabian die Gipsbinden in Wasser eingeweicht hat, packt sie damit Fuchsis Bein ein. „Das muss ich trocknen“, sagt sie zu den Kindern. Nach ein paar Minuten kontrolliert sie ihre Arbeit. Sie klopft auf Fuchsis Bein. „Jetzt ist der Gips trocken. In 14 Tagen muss er ab“, gibt sie Henri Anweisungen. „Wenn es Probleme gibt beim Abnehmen, kannst du wiederkommen.“

Abschlusstermin im OP

Auch Ben (5) hat einen Abschlusstermin mit seinem Pikachu im Krankenhaus. Pikachu hat Herzprobleme und ist vom Klettergerüst gefallen. Zuerst nimmt Stefanie Kleine dem Kuscheltier Blut ab und erklärt Ben dabei genau, was passiert. Man müsse den Arm abbinden, um die Adern besser sehen zu können und die Stelle anschließend desinfizieren.

Nachdem die Untersuchungen abgeschlossen sind, erhält Ben einen OP-Termin. Pikachu muss am Herzen operiert werden. Montag soll die OP stattfinden. Nachdem er diese Diagnose erfahren hat, erkundigt sich Ben noch dreimal, ob der Termin nun wirklich am Montag ist.