In Bad Driburg sollen Schienen getauscht werden (Symbolbild). Foto: dpa

Bad Driburg (WB). Die Deutsche Bahn will in der Bad Driburger Innenstadt zwischen Rathausstraße und Lange Straße alte Schienen gegen neue tauschen.

Baulärm in der Nacht erwartet

Um den Bahnverkehr nicht zu behindern, sind die Arbeiten in der Nacht von Sonntag, 29. März, ab 22 Uhr, auf Montag, 30. März, 6 Uhr, geplant. „Die Maßnahme, die der Erhaltung und Instandsetzung der Eisenbahninfrastruktur dient, wurde durch die Stadt genehmigt. Anwohnerinformationen werden an die Haushalte im betroffenen Abschnitt verteilt“, schreibt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung.

Stadt hat Instandsetzung genehmigt

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm nicht zu vermeiden. Die Deutsche Bahn will ihn auf das „unbedingt notwendige Maß beschränken“ und bittet die Anwohner um Verständnis.