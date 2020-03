Ausmärsche und Ständchen

Im vergangenen Jahr hat es zwölf große Ausmärsche und zusätzlich einige Ständchen gegeben. Dieses Jahr startete wieder vielversprechend mit einigen Karnevalsausmärschen. Dazu kam auch der große Umzug am Rosenmontag in Beckum. Zusätzlich sind die Aktiven unter anderem zum Königschießen in Lothe eingeladen und wollen dort auftreten. Alle weiteren Termine können auf der Homepage www.fanfarenzug-blau-weiss.de eingesehen werden.

Matthias Misbaer, der Zeugwart, kümmerte sich im vergangenen Jahr intensiv um die Anschaffung einheitlicher weißer Hosen, welche mittlerweile von jedem aktivem Mitglied getragen werden.

Einheitliche Hosen

Einer der umfangreichsten Tagesordnungspunkte waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Alle Anwesenden bekamen eine Tasse mit Jahr und Datum drauf gedruckt geschenkt. Folgende Mitglieder wurden in diesem Jahr geehrt: für fünf Jahre Nico Gehrke, Dustin Misbaer, Leonie Kaldeweier und Daniela Schwake, für zehn Jahre Antje Kanbach-Gocke und Alexander Macho, für 15 Jahre Matthias Misbaer, Lisa Huneke und Martin Schwake, für 20 Jahre Elisabeth Giepen, Petra Schröder, Elisabeth Heinemann und Josef Tavares, für 25 Jahre Rainer Gehle und für 40 Jahre Marion Fabian- Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurde Beate Weskamp und für 55 Jahre Hermann Weskamp als Gründer des Vereins, ausgezeichnet.

Neben den Ehrungen gab es in diesem Jahr drei besondere Auszeichnungen für Johanna, Daniel und Yannic. Die beiden Jungen absolvierten ihre Trommlerausbildung und bekamen von Andreas Macho das Trommler-Diplom überreicht, Johanna absolvierte ihre Ausbildung im Fanfarespielen und bekam ebenfalls ein Diplom. Momentan befinden sich zwei weitere Mitglieder in Ausbildung.

Neuwahlen

In diesem Jahr standen auch wieder die Neuwahlen an. Mit Florian Giepen wurde ein neuer Instrumentenwart gewählt, und der Verein bedankt sich somit bei Wolfgang Mühlenhoff für seine jahrelange Arbeit im Vorstand. Er hat über viele Jahre den Posten als Instrumentenwart inne gehabt und die Mitglieder rund ums Instrument ausgestattet. Der restliche Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.

Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass für dieses Jahr wieder einige schöne Aktivitäten geplant sind. Des Weiteren wurden Fanfarenzug-Pins bestellt, diese kann man für fünf Euro beim Vorstand erwerben.